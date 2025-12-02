'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima
A sus cortos 15 años, Cliver Huamán, el relator que se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, vivirá una experiencia única durante los playoffs de la Liga 1 2025.
- ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025?
'Pol Deportes' viajó de Andahuaylas a Lima para transmitir la final de la Copa Libertadores. Foto: captura de L1 Max
'Pol Deportes' está viviendo un sueño. Después de hacerse viral a nivel mundial por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cerca al Estadio Monumental, Cliver Huamán es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025.
Noticia en desarrollo...