'Pol Deportes' viajó de Andahuaylas a Lima para transmitir la final de la Copa Libertadores. Foto: captura de L1 Max

'Pol Deportes' está viviendo un sueño. Después de hacerse viral a nivel mundial por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cerca al Estadio Monumental, Cliver Huamán es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025.

Noticia en desarrollo...