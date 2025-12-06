'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna
El recordado exvolante de Universitario de Deportes protagonizó 2 episodios muy comentados durante el clásico de la última fecha de la 'Copa Leyendas'.
La última jornada de la Copa Leyendas F7 tuvo como 'plato fuerte' el partidazo entre Íntimos y Universitario. Ambos equipos, conformados por varios exfutbolistas de Alianza Lima y la U, buscaban un triunfo que les permita llegar en una mejor posición a las semifinales del torneo. Uno de los protagonistas del cotejo fue José Luis 'Puma' Carranza.
Más allá del agónico empate 1-1 que consiguieron los merengues, el excapitán de Universitario de Deportes participó en algunos episodios violentos: agredió a un aficionado y golpeó en la cabeza a Pedro García.
'Puma' Carranza perdió el control en 'Clásico de Leyendas'
En un pasaje del compromiso, el 'Puma' Carranza se encontraba marcando al habilidoso atacante blanquiazul; sin embargo, luego de cruzar algunas palabras, el mediocampista de Universitario empezó a manotear a Pedro García y le conectó un golpe en la cabeza. Dicha acción generó una rápida intervención de los demás futbolistas.
Por otra parte, en un video difundido a través de las redes sociales, se aprecia que el ídolo de la 'U' acude a las tribunas del Coliseo Aldo Chamochumbi para confrontar a un aficionado que lo estuvo provocando. En las imágenes se aprecia que el excentrocampista de 61 años llegó a darle un manazo a alguien del público.
Semifinales de la Copa Leyendas 2025
Con el final de la quinta jornada de la fase regular, la Copa Leyendas ingresa a su instancia final y promete regalarnos varios partidazos en semifinales. Los Íntimos medirán fuerza contra La 'Misilera', mientras que Universitario tendrá la dura misión de eliminar al líder, Sporting.
Así se jugarán las semifinales de la Copa Leyendas F7 2025. Foto: Facebook/Copa Leyendas F7