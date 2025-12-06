HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

El recordado exvolante de Universitario de Deportes protagonizó 2 episodios muy comentados durante el clásico de la última fecha de la 'Copa Leyendas'.

El clásico entre Íntimos y Universitario terminó igualado 1-1. Foto: composición LR/Facebook
El clásico entre Íntimos y Universitario terminó igualado 1-1. Foto: composición LR/Facebook

La última jornada de la Copa Leyendas F7 tuvo como 'plato fuerte' el partidazo entre Íntimos y Universitario. Ambos equipos, conformados por varios exfutbolistas de Alianza Lima y la U, buscaban un triunfo que les permita llegar en una mejor posición a las semifinales del torneo. Uno de los protagonistas del cotejo fue José Luis 'Puma' Carranza.

Más allá del agónico empate 1-1 que consiguieron los merengues, el excapitán de Universitario de Deportes participó en algunos episodios violentos: agredió a un aficionado y golpeó en la cabeza a Pedro García.

PUEDES VER: Jairo Vélez deja Universitario para irse a Alianza Lima: llegó a un acuerdo total con los íntimos para ser nuevo refuerzo del 2026

lr.pe

'Puma' Carranza perdió el control en 'Clásico de Leyendas'

En un pasaje del compromiso, el 'Puma' Carranza se encontraba marcando al habilidoso atacante blanquiazul; sin embargo, luego de cruzar algunas palabras, el mediocampista de Universitario empezó a manotear a Pedro García y le conectó un golpe en la cabeza. Dicha acción generó una rápida intervención de los demás futbolistas.

Por otra parte, en un video difundido a través de las redes sociales, se aprecia que el ídolo de la 'U' acude a las tribunas del Coliseo Aldo Chamochumbi para confrontar a un aficionado que lo estuvo provocando. En las imágenes se aprecia que el excentrocampista de 61 años llegó a darle un manazo a alguien del público.

PUEDES VER: Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: 'No es el final del camino'

lr.pe

Semifinales de la Copa Leyendas 2025

Con el final de la quinta jornada de la fase regular, la Copa Leyendas ingresa a su instancia final y promete regalarnos varios partidazos en semifinales. Los Íntimos medirán fuerza contra La 'Misilera', mientras que Universitario tendrá la dura misión de eliminar al líder, Sporting.

Así se jugarán las semifinales de la Copa Leyendas F7 2025. Foto: Facebook/Copa Leyendas F7

Así se jugarán las semifinales de la Copa Leyendas F7 2025. Foto: Facebook/Copa Leyendas F7

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV de semifinal de vuelta por playoffs de Liga 1

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV de semifinal de vuelta por playoffs de Liga 1

LEER MÁS
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Reimond Manco minimiza que Universitario no haya comprado a Jairo Vélez: "No es como si Polo se fuera a Alianza

Reimond Manco minimiza que Universitario no haya comprado a Jairo Vélez: "No es como si Polo se fuera a Alianza

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Altas y bajas de Universitario en el mercado de fichajes: así va cambiando el plantel de la 'U' para la Liga 1 2026

Altas y bajas de Universitario en el mercado de fichajes: así va cambiando el plantel de la 'U' para la Liga 1 2026

LEER MÁS
El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026

El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026

LEER MÁS
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Fútbol Peruano

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025