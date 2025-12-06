'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

La última jornada de la Copa Leyendas F7 tuvo como 'plato fuerte' el partidazo entre Íntimos y Universitario. Ambos equipos, conformados por varios exfutbolistas de Alianza Lima y la U, buscaban un triunfo que les permita llegar en una mejor posición a las semifinales del torneo. Uno de los protagonistas del cotejo fue José Luis 'Puma' Carranza.

Más allá del agónico empate 1-1 que consiguieron los merengues, el excapitán de Universitario de Deportes participó en algunos episodios violentos: agredió a un aficionado y golpeó en la cabeza a Pedro García.

'Puma' Carranza perdió el control en 'Clásico de Leyendas'

En un pasaje del compromiso, el 'Puma' Carranza se encontraba marcando al habilidoso atacante blanquiazul; sin embargo, luego de cruzar algunas palabras, el mediocampista de Universitario empezó a manotear a Pedro García y le conectó un golpe en la cabeza. Dicha acción generó una rápida intervención de los demás futbolistas.

Por otra parte, en un video difundido a través de las redes sociales, se aprecia que el ídolo de la 'U' acude a las tribunas del Coliseo Aldo Chamochumbi para confrontar a un aficionado que lo estuvo provocando. En las imágenes se aprecia que el excentrocampista de 61 años llegó a darle un manazo a alguien del público.

Semifinales de la Copa Leyendas 2025

Con el final de la quinta jornada de la fase regular, la Copa Leyendas ingresa a su instancia final y promete regalarnos varios partidazos en semifinales. Los Íntimos medirán fuerza contra La 'Misilera', mientras que Universitario tendrá la dura misión de eliminar al líder, Sporting.