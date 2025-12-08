HOYSuscripcion LR Focus

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

El joven narrador, que pronto narrará el Real Madrid vs. Manchester City, reveló que fue contactado por el PSG y otros equipos de Europa.

'Pol Deportes' agradeció invitación para narrar el Mundial en medio español Marca.
'Pol Deportes' agradeció invitación para narrar el Mundial en medio español Marca. | Foto: composición LR/Marca

Cliver Huamán, conocido como ‘Pol Deportes’, se encuentra en Europa tras la invitación que recibió para narrar Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League. Así también, el joven narrador estuvo en una entrevista con el medio español Marca y recibió la propuesta para ser parte de la narración de algún partido del Mundial 2026. Confesó que, aunque su sueño inicial era aparecer en un canal de televisión peruano, hoy su realidad cambió y siente que está cumpliendo sus metas paso a paso.

'Pol Deportes' fue invitado a narrar el Mundial en medio español

Hace poco, 'Pol Deportes' estuvo en las cabinas del medio español Marca y agradeció al equipo por recibirlo. En ese sentido, uno de los conductores no dudó en invitarlo en una próxima oportunidad para que el adolescente de 15 años pueda seguir cumpliendo sus sueños.

"No somos el City, pero que si algún día te apetece aquí estamos con los brazos abiertos para que puedas cumplir tu pasión. Se me está ocurriendo una cosa, dentro de 2 meses hay Mundial", comentó.

Al respecto, el joven narrador agradeció la propuesta. "Ojalá, ojalá se me pueda cumplir ese sueño. Miren, yo tenía ese el sueño de poder salir en un canal en Perú, pero mira, imagínate. Ahorita estoy acá en Europa, estoy en España saliendo en uno de los medios con más alcance a nivel mundial y pues nada, feliz. Yo soy quechuablante, soy de Andahuaylas, del sur del Perú", comentó emocionado.

'Pol Deportes' reveló que varios equipos de Europa lo están contactando

De otro lado, el joven narrador detalló que su exposición internacional por la narración del Real Madrid vs. Manchester City despertó el interés de importantes cuadros deportivos de Europa, como el PSG. Resaltó que seguirá preparándose.

"Te cuento que varios clubes acá de Europa, que están en el top, en el top uno, en el top dos, me empezaron a mandar sus mensajes como el Manchester City, el Paris Saint-Germain y nada, feliz. Para hacer una narración, es verdad, hay que practicar, hay que sacar frases y todo eso", comentó.

