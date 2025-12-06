HOYSuscripcion LR Focus

FIFA cambió de grupo a Argentina en el Mundial 2026: la regla que desencadenó esta modificación en pleno sorteo

Apenas salió la bolilla de la selección argentina, se desplazó a la vigente campeona al grupo I para evitar un futuro enfrentamiento contra España. ¿Qué motivó este cambio?

La selección argentina buscará ser bicampeona del mundo en el 2026. Foto: AFP
La selección argentina buscará ser bicampeona del mundo en el 2026. Foto: AFP

El sorteo del Mundial 2026 dejó algunas interrogantes entre los aficionados del denominado 'deporte rey'. Durante la transmisión del evento, que tuvo lugar en el Centro Kennedy de Washington D. C., hubo un aspecto que llamó la atención de los hinchas: el sorpresivo cambió de grupo que se registró cuando salió la bolilla de la selección argentina.

Si bien el equipo de Lionel Messi y compañía terminó en el grupo J, en compañía de Austria, Argelia y Jordania, en un inicio se espera que integre el grupo I. Esto ocurrió debido a una peculiar regla que cambió el destino de la vigente campeona del mundo.

¿Por qué la FIFA cambió a Argentina de grupo en el Mundial 2026?

Una de las principales particularidades del Mundial 2026 gira en torno a la cantidad de equipos participantes. A diferencia de otras ediciones, el certamen del próximo año contará con 48 países. Dicho escenario ocasionó que la FIFA implemente una serie de reglamentos para el sorteo de la fase de grupos.

La normativa indicaba que las selecciones de Argentina y España, que ocupan el puesto 1 y 2 del ranking FIFA, no podían ubicarse en el mismo lado del cuadro general; esto con la intención de que solo pudieran enfrentarse en una eventual final.

Luego de que la escuadra de Lamine Yamal cayera en el grupo H, salió la bolilla de la Albiceleste y, por ende, le correspondía ser cabeza de serie del grupo I; no obstante, el propio Rio Ferdinand (moderador) explicó que la regla en mención permitió desplazar a los de Scaloni a la zona J.

La selección argentina ganó en 3 ocasiones la Copa del Mundo. Foto: AFP

La selección argentina ganó en 3 ocasiones la Copa del Mundo. Foto: AFP

Grupo de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina se enfrentará a rivales de Asia, Europa y África en el grupo J. Su debut será contra Argelia.

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

  • Argentina v Argelia | martes 16 de junio del 2026
  • Argentina v Austria | lunes 22 de junio del 2026
  • Jordania v Argentina | sábado 27 de junio del 2026.
Fixture de Argentina en el Mundial 2026. Foto: Diario Olé

Fixture de Argentina en el Mundial 2026. Foto: Diario Olé

