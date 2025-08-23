HOYSuscripcion LR Focus

¡Alianza Lima va por el golpe en el Monumental! Néstor Gorosito y su sorpresivo 11 para derrotar a Universitario por el Torneo Clausura

Alianza Lima llega entonado al clásico peruano ante Universitario tras avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima y Universitario empataron en el último clásico disputado. Foto: composición LR/Club Alianza Lima
Alianza Lima y Universitario empataron en el último clásico disputado. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental en lo que será el partido más destacado de la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. Este nuevo capítulo del clásico del fútbol peruano se disputará el domingo 24 de agosto y podría trazar el camino de ambos equipos en este certamen corto. Para este encuentro, el técnico Néstor Gorosito planearía algunos cambios en su equipo.

Las principales ausencias en la convocatoria de Alianza Lima son Paolo Guerrero, Piero Cari, Josué Estrada, Jesús Castillo, Ricardo Lagos y Pablo Lavandeira. La gran novedad en la nómina es Pedro Aquino, el último refuerzo de los íntimos para esta segunda parte de la temporada.

Posible alineación de Universitario ante Alianza Lima

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Alan Cantero. DT: Néstor Gorosito

¿A qué hora juega Universitario ante Alianza Lima?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima comenzará desde las 5.30 p. m. (hora peruana). El conjunto crema asumió el liderato del campeonato luego del descenso administrativo de Deportivo Binacional y buscará conservar su racha invicta frente a los blanquiazules, que vienen motivados tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La 'U' llega tras empatar sin goles en Brasil ante Palmeiras y concretarse su eliminación de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver Universitario ante Alianza Lima?

En territorio peruano, el Universitario vs Alianza Lima será transmitido por la señal de GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos del cuadro crema.

