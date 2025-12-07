HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Alianza Lima contra Osasco por el Mundial de Clubes de vóley 2025: fecha, hora y canal TV confirmado para ver el debut de las blanquiazules

Alianza Lima se prepara para su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 en Sao Paulo, Brasil, donde se medirá contra Osasco.

Alianza Lima se enfrentará a Osasco en su debut por el Mundial de Clubes. Foto: composición LR/Alianza Lima/Osasco
Alianza Lima se enfrentará a Osasco en su debut por el Mundial de Clubes. Foto: composición LR/Alianza Lima/Osasco

Alianza Lima ya se alista para su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil. El torneo ha generado gran expectativa, ya que las íntimas enfrentarán a equipos de alto nivel en este importante certamen. Los partidos podrán verse por la señal de Latina (canal 2). Además, podrás seguir todos los detalles aquí, en La República Deportes, que brindará cobertura completa del evento.

El equipo blanquiazul de Facundo Morando forma parte del Grupo A. Debutará frente a Osasco Sao Cristovao, este martes 9 de diciembre, y se seguirá desde las 6.30 (hora peruana) y para después, deberá enfrentarse al VC Zhetysu de Kazajistán, vigente campeón de Asia, y al Savino Del Bene Scandicci de Italia, subcampeón de Europa.

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras la dura derrota en penales ante Sporting Cristal

lr.pe

Canal de TV confirmado para ver a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Los encuentros de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley serán transmitidos por Latina TV en señal abierta. Si no puedes verlos en vivo, La República Deportes ofrecerá una cobertura online gratuita con todas las incidencias del torneo.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley?

El duelo entre Alianza Lima y Osasco se jugará el martes 9 de diciembre en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, en Sao Paulo, un escenario con capacidad para 3.500 asistentes.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Osasco?

  • Perú: 6:30 p. m.
  • Argentina: 8:30 p. m.
  • Colombia: 6:30 p. m.
  • Ecuador: 6:30 p. m.
  • Bolivia: 6:30 p. m.
  • Venezuela: 6:30 p. m.
  • Brasil: 8:30 p. m.
  • Uruguay: 8:30 p. m.
  • Chile: 8:30 p. m.
  • Paraguay: 8:30 p. m.
  • México (CDMX): 5:30 p. m.
  • EE. UU. (Miami): 7:30 p. m.

Alianza Lima perdió por penales ante Sporting Cristal y será Perú 4 en la Copa Libertadores

lr.pe

Fixture de los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

  • Alianza Lima vs Osasco São Cristóvão Saúde | martes 9 de diciembre | 6.30 p. m. (hora peruana)
  • Alianza Lima vs Zhetysu VC | miércoles 10 de diciembre | 11.30 p. m. (hora peruana)
  • Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci | jueves 11 de diciembre | 3.00 p. m. (hora peruana).
