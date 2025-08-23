Alianza Lima se enfrenta a Universitario en un partidazo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 sale con la obligación de ganar para superar a Sporting Cristal en la tabla de posiciones, ya que ambos están empatados con 14 puntos. Por otro lado, el equipo de Néstor Gorosito quiere seguir en la pelea y trasladar su buen momento en Copa Sudamericana al campeonato local.

Nadie quiere perderse el Clásico de la Liga 1. Por este motivo, te dejamos las mejores cuotas para que apuestes y vivas este picante partidazo de una forma diferente. Alianza Lima llega motivado por su buen momento en Copa Sudamericana. En cambio, la 'U' llega herido por la dura eliminación en Copa Libertadores.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el 'Clásico' de la Liga 1?

La República te juega las mejores cuotas actualizadas para el partido entre Universitario vs. Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. La 'U' parte ligeramente como favorito luego del empate 0-0 contra Palmeiras en Brasil.

Betsson: Universitario 2.10 | Empate 2.90 | Alianza Lima 4.00

¿Dónde ver Universitario ante Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. En territorio peruano, la casa televisora encargada de transmitir el Universitario vs Alianza Lima será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos del cuadro estudiantil. El encuentro comenzará desde las 5.30 p. m. (hora de Perú).

Alianza Lima o Universitario: ¿Quién se lleva el Clásico, según Reimond Manco?

El recordado 'Jotita' no pudo ocultar su agradó futbolístico por Alianza Lima a nivel internacional. "Los clásicos siempre son un partido distinto. A mí me gusta el momento en el que llega el equipo aliancista al clásico", enfatizó Reimond Manco. "Va a ser un partido muy especial, con el presente de Alianza y con la 'U' herida después de la llave con Palmeiras", apuntó Manco en Denganche en el programa Línea de 5.