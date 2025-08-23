HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

El encuentro se presenta como una oportunidad clave para Alianza Lima, motivado tras su éxito en la Copa Sudamericana, mientras que la 'U' busca recuperarse tras su eliminación en la Copa Libertadores.

Las mejores cuotas para el imperdible 'Clásico' entre Alianza Lima y la 'U'. Foto: Lr/ESPN
Las mejores cuotas para el imperdible 'Clásico' entre Alianza Lima y la 'U'. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima se enfrenta a Universitario en un partidazo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 sale con la obligación de ganar para superar a Sporting Cristal en la tabla de posiciones, ya que ambos están empatados con 14 puntos. Por otro lado, el equipo de Néstor Gorosito quiere seguir en la pelea y trasladar su buen momento en Copa Sudamericana al campeonato local.

Nadie quiere perderse el Clásico de la Liga 1. Por este motivo, te dejamos las mejores cuotas para que apuestes y vivas este picante partidazo de una forma diferente. Alianza Lima llega motivado por su buen momento en Copa Sudamericana. En cambio, la 'U' llega herido por la dura eliminación en Copa Libertadores.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el 'Clásico' de la Liga 1?

La República te juega las mejores cuotas actualizadas para el partido entre Universitario vs. Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. La 'U' parte ligeramente como favorito luego del empate 0-0 contra Palmeiras en Brasil.

  • Betsson: Universitario 2.10 | Empate 2.90 | Alianza Lima 4.00
  • 1XBet: Universitario 1.90 | Empate 3.00 | Alianza Lima 3.80
  • Coolbet: Universitario 2.00 | Empate 2.80 | Alianza Lima 4.10
  • Bet365: Universitario 2.10 | Empate 2.85 | Alianza Lima 4.00
  • Inkabet: Universitario 2.05 | Empate 2.90 | Alianza Lima 3.90
  • Apuesta Total: Universitario 2.10 | Empate 2.90 | Alianza Lima 4.00
  • Betano: Universitario 2.10 | Empate 2.95 | Alianza Lima 4.00

PUEDES VER: Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"

¿Dónde ver Universitario ante Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. En territorio peruano, la casa televisora encargada de transmitir el Universitario vs Alianza Lima será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos del cuadro estudiantil. El encuentro comenzará desde las 5.30 p. m. (hora de Perú).

PUEDES VER: Kevin Borjas no pudo en UFC Shanghái: peruano perdió ante Su Mudaerji por el combate de peso mosca

Alianza Lima o Universitario: ¿Quién se lleva el Clásico, según Reimond Manco?

El recordado 'Jotita' no pudo ocultar su agradó futbolístico por Alianza Lima a nivel internacional. "Los clásicos siempre son un partido distinto. A mí me gusta el momento en el que llega el equipo aliancista al clásico", enfatizó Reimond Manco. "Va a ser un partido muy especial, con el presente de Alianza y con la 'U' herida después de la llave con Palmeiras", apuntó Manco en Denganche en el programa Línea de 5.

