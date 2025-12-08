‘Pol Deportes’ cuenta las horas para cumplir uno de sus más grandes sueños. El joven relator andahuaylino, que saltó a la fama tras ser captado narrando la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al Estadio Monumental, ya se encuentra en España para formar parte de la cobertura del partidazo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.

Apenas pisó suelo español, Cliver Huamán, se presentó ante los medios de ese país y brindó una entrevista a Radio Marca. Durante su participación, el talentoso adolescente de 15 años habló sobre el trabajo que viene realizando en sus plataformas virtuales.

'Pol Deportes' y su análisis sobre Lamine Yamal

En un primer momento, ‘Pol Deportes’ resaltó la admiración que siente por el fútbol español, pese a que hace algún tiempo no podía ver los partidos debido a que no contaba con un televisor.

“Yo siempre veía los partidos de LaLiga porque es más intenso, el fútbol 'tiki-taka'. No lo veia mucho porque no tenía televisión, pero ahora vamos en eso, He visto los clásicos, partidos del Barcelona, Betis, Atlético de Madrid. LaLiga está repleta de buenísimos equipos y un gran fútbol", manifestó en el programa 'Marcador'.

Al ser consultado sobre si le gustaba el juego de Lamine Yamal, sorprendió con el análisis que realizó de la gran promesa del Barcelona. "Como periodista, considero que muchos jugadores son buenísimo, pero por el momento no tengo alguno que considere buenísimo. Lamine es un jugador de altibajos, a veces a un grandísimo nivel y otras se apaga un poco, pero eso es parte del fútbol. Por ahora no tengo un referente", concluyó.

Pol Deportes cubrirá el Real Madrid vs Manchester City

'Pol Deportes' se encuentra en España para participar de la retransmisión del partido Real Madrid vs Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League. El narrador peruano formará parte de la cobertura que realizará el Diario Marca.