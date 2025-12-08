'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”
El joven narrador peruano, que se encuentra en Europa para cubrir el Real Madrid vs Manchester City, estuvo presente en la reciente edición del programa 'Marcador' de Radio Marca.
- Manchester City dedica emotivo mensaje a 'Pol Deportes' y desea que narre un gol de Haaland al Real Madrid: "Nos encantaría"
- Celta de Vigo da el golpe en la Liga Española y derrota 2-0 al Real Madrid: doblete Williot Swedberg en el Santiago Bernabéu
‘Pol Deportes’ cuenta las horas para cumplir uno de sus más grandes sueños. El joven relator andahuaylino, que saltó a la fama tras ser captado narrando la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al Estadio Monumental, ya se encuentra en España para formar parte de la cobertura del partidazo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.
Apenas pisó suelo español, Cliver Huamán, se presentó ante los medios de ese país y brindó una entrevista a Radio Marca. Durante su participación, el talentoso adolescente de 15 años habló sobre el trabajo que viene realizando en sus plataformas virtuales.
PUEDES VER: 'Pol Deportes' revela que aprendió quechua por su madre y sorprende con narración: 'Pukllachkan Los Chankas - Universitario'
'Pol Deportes' y su análisis sobre Lamine Yamal
En un primer momento, ‘Pol Deportes’ resaltó la admiración que siente por el fútbol español, pese a que hace algún tiempo no podía ver los partidos debido a que no contaba con un televisor.
“Yo siempre veía los partidos de LaLiga porque es más intenso, el fútbol 'tiki-taka'. No lo veia mucho porque no tenía televisión, pero ahora vamos en eso, He visto los clásicos, partidos del Barcelona, Betis, Atlético de Madrid. LaLiga está repleta de buenísimos equipos y un gran fútbol", manifestó en el programa 'Marcador'.
Al ser consultado sobre si le gustaba el juego de Lamine Yamal, sorprendió con el análisis que realizó de la gran promesa del Barcelona. "Como periodista, considero que muchos jugadores son buenísimo, pero por el momento no tengo alguno que considere buenísimo. Lamine es un jugador de altibajos, a veces a un grandísimo nivel y otras se apaga un poco, pero eso es parte del fútbol. Por ahora no tengo un referente", concluyó.
PUEDES VER: Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador
Pol Deportes cubrirá el Real Madrid vs Manchester City
'Pol Deportes' se encuentra en España para participar de la retransmisión del partido Real Madrid vs Manchester City, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League. El narrador peruano formará parte de la cobertura que realizará el Diario Marca.