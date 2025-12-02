A vísperas de su participación en los playoffs, donde buscará ser Perú 2 en la Copa Libertadores del próximo año, y con la mirada puesta en la planificación deportiva de 2026, la directiva de Sporting Cristal ya trabaja en la conformación del plantel. En ese contexto, han comenzado a sonar algunos nombres de jugadores que no continuarían en el club, pues no estarían en los planes de Paulo Autuori.

Los jugadores que no continuarían en Sporting Cristal en 2026

De acuerdo con la información del periodista deportivo Denilson Barrenechea, el club 'bajopontino' no tendría en sus planes a cuatro jugadores, ya que no serían del agrado del director técnico brasileño. En esa lista figuran el arquero Alejandro Duarte, los laterales Jhilmar Lora y Nicolás Pasquini, y el volante Axel Cabellos, este último cedido con opción de compra desde Racing Club.

''Me dijeron que van a haber varias partidas. Por ejemplo, la de Alejandro Duarte ya la confirmamos. Me habían comentado que Jhilmar Lora, por lo que se tiene previsto, no va a continuar el próximo año. Los números lo dicen también, porque jugó solamente tres partidos en el Clausura, no es del gusto de Paulo Autori. También me dijeron que en el caso de Nicolás Pasquini, no va a continuar en Sporting Cristal. Están hablando con otros jugadores del extranjero para traerlo como laterales izquierdos'', declaró.

Asimismo, debido a su rendimiento irregular y a no haberse consolidado en el once titular, reveló que en el club de La Florida no tienen contemplado ejercer la opción de compra por Axel Cabellos, ya que no lo consideran un jugador que marque la diferencia.

''No ha tenido las mejores presentaciones, y lo que me han dicho es que Sporting Cristal no estaría ejerciendo la opción de compra porque no consideran que sea un jugador que esté marcando diferencias, y por lo tanto quieren apostar por alguien de la casa'', sostuvo.

La propuesta de Sporting Cristal de renovar contrato a Irven Ávila

Por otro lado, Barrenechea mencionó que los 'celestes' le han propuesto a Irven Ávila una renovación por un año más. Desde la directiva 'rimense' valoran su presencia como referente y consideran que será importante para los jugadores jóvenes, aunque la decisión final recaerá en el propio delantero de 35 años.

''En el papel no iba a continuar, pero finalmente consideraron de que continúe. Me habían dicho que Irven Ávila tiene una oferta para renovar por una temporada más. Lo consideran mucho a Irven por la trayectoria que tiene con Sporting Cristal porque es un referente para los más chicos, por lo tanto quieren que él continúe, pero va a depender netamente de que si acepta la oferta que le hicieron llegar'', dijo.