Erick Noriega se ganó a los hinchas de Gremio por hablar portugués en su presentación: la curiosa razón por la que el peruano domina el idioma

¡No se lo esperaban! Periodistas e hinchas quedaron sorprendidos al escuchar el perfecto portugués de Erick Noriega tras ser presentado como nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre.

Erick Noriega firmó con Gremio hasta el 2028. Foto: captura de Gremio
Erick Noriega firmó con Gremio hasta el 2028. Foto: captura de Gremio

Erick Noriega fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre. Después de su encomiable paso por Alianza Lima, el volante de 23 años llega a Brasil para iniciar una nueva aventura bajo las órdenes de Mano Menezes. Este viernes 22 de agosto, el 'Samurái' tuvo su primer contacto con la prensa brasileña para dar a conocerse ante los hinchas del Tricolor. Un momento que sorprendió a más de uno fue cuando Noriega empezó a hablar en portugués.

El exvolante blanquiazul no tuvo problemas para responder algunas consultas en portugués. Incluso se animó a mandarle saludos a la 'torcida' de Gremio en el mismo lenguaje. Inmediatamente, un periodista se animó a preguntarle el porqué de su fluidez con el idioma.

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: No fueron mejores

Noriega explica la razón por la que habló en portugués en Gremio

En rueda de prensa, Erick Noriega explicó por qué no tiene problemas en hablar el idioma nativo de Brasil. El futbolista de la selección peruana contó que aprendió portugués en Japón porque jugaba y convivía con brasileños en el país asiático.

"Preguntaron por eso cuando llegué aquí a Gremio. Yo jugué con brasileños en Japón, también estaba todo el día con ellos y se hablaba portugués. Fui aprendido un poquito, no perfecto, pero lo suficiente para entender", declaró.

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Cuándo será el debut de Erick Noriega en Gremio?

Según medios brasileños, Erick Noriega podría hacer su debut en la jornada 22 del Brasileirao, el domingo 31 de agosto, en un enfrentamiento ante Flamengo en el legendario estadio Maracaná.

Si no se concreta en esa fecha, su estreno se postergaría hasta el 14 de septiembre, cuando Gremio se mida con Mirassol, justo antes del clásico gaúcho contra Internacional.

