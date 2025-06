Boca Juniors sumó un nuevo revés en su historia al quedar eliminado del Mundial de Clubes 2025 en la fase de grupos. El equipo del peruano Luis Advíncula quedó sentenciado tras la victoria del Benfica sobre el Bayern Múnich. Sin embargo, las críticas contra el Xeneize se hicieron sentir desde Argentina tras empatar 1-1 con Auckland City, un equipo semiprofesional. Uno de los que se refirió a este resultado fue el periodista Martín Liberman, quien en su discurso recordó el partido de los Bosteros ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2025.

El comunicador calificó el empate del Xeneize ante Auckland como un "papelón histórico" y aseguró que esta dura eliminación se suma, en la historia reciente del club, a la caída ante Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores, que los dejó fuera del certamen Conmebol. Como se recuerda, los íntimos se impusieron en febrero por penales en La Bombonera y siguieron en carrera internacional.

¿Qué dijo Liberman sobre Alianza Lima?

"Por segundo año consecutivo Boca desprestigia su marca, le quita valor porque no juega copas internacionales, no juega la Copa Libertadores porque no le dio la nafta para conseguir puntos frente a equipos que juntan las monedas en el torneo local argentino", dijo en un primer momento en su programa streaming.

Luego, el comunicador se refirió a Alianza Lima como un equipo de "medio pelo" a nivel sudamericano, al cual no le pudo ganar en calidad de local.

"Jugó con Alianza Lima que es un equipo medio nivel, medio pelo del fútbol de Sudamérica y no le pudo hacer un gol más en la cancha de Boca, va al Mundial de Clubes y no le gana al único equipo amateur que participa del certamen, al que los otros dos equipos le habían marcado 16 goles", agregó.

Boca Juniors quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025

El Xeneize no pudo avanzar a los octavos de final de certamen tras la fecha 3 de la fase de grupos. Con el triunfo por la mínima diferencia de Benfica sobre Bayern Múnich, Boca Juniors quedó automáticamente eliminado. En la previa, el Xeneize tenía que golear a Auckland y esperar que las Águilas pierdan. Sin embargo, no se dieron ninguno de esos escenarios. El conjunto que dirige Miguel Ángel Russo se despidió del torneo sumando dos empates y una derrota.