Alianza Lima hizo historia el día de ayer frente a Gremio, al sacar un sólido empate en el partido de vuelta por la Copa Sudamericana. Con este resultado, los blanquiazules accedieron a los octavos de final, donde su próximo rival será Universidad Católica de Ecuador.

Tras esta clasificación, el nombre de Alianza ha comenzado a resonar en diversos países, generando tanto comentarios positivos como negativos. Por su parte, el periodista argentino Martín Liberman tuvo fuertes palabras hacia los íntimos y minimizó su logro frente al cuadro de Porto Alegre.

¿Qué dijo Martín Liberman?

Al ser consultado sobre el triunfo de Alianza, el periodista felicitó al equipo por la histórica clasificación. Sin embargo, también le restó mérito a la hazaña. “Muy bien Alianza Lima dejando afuera a Gremio. Eso igual no hará que yo diga que es un equipo de punta en el continente. Ustedes me quieren obligar a decir cosas que no siento ni veo”, expresó Liberman.

Liberman recordó a Alianza eliminando a Boca Juniors

Minutos después, el argentino rememoró la victoria de Alianza frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores, señalando que el equipo Xeneize atraviesa un mal momento. “Las derrotas con River, lo de Independiente, Atlético Tucumán, lo de Alianza Lima a inicios de este año, lo de Auckland City. Para mí es el peor momento de la historia de Boca Juniors porque tiene dos papelones más grandes de su historia: lo de Alianza Lima y Auckland City”, recalcó.

¿Cuándo juega Alianza por la Sudamericana?

Tras esta victoria, Alianza Lima deberá enfocarse primero en el torneo local, donde tiene que disputar cuatro partidos por el Torneo Clausura. Posteriormente, jugará el martes 12 por la Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador.