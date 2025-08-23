André Carrillo no se guardó nada. El popular 'Culebra' decidió utilizar sus redes sociales para responderle a Ricardo Gareca tras ver el adelanto de su entrevista con Jefferson Farfán. En un momento de la conversación, el técnico argentino contó que escuchó las declaraciones del volante de Corinthians y lo tildó de mentiroso de forma sarcástica. Inmediatamente, Carrillo le dejó un sutil mensaje muy fiel a su estilo, el cual desató la euforia en redes sociales.

Todo esto ocurre después de la historia que contó el jugador de 34 años antes de llegar a Arabia Saudita. Según su versión, Gareca lo llamó para advertirle que su convocatoria a la selección peruana estaba en riesgo si fichaba por Al Hilal, a lo que él le recomendó que busque a su sustituto en Huancayo.

Carrillo le responde a Gareca tras tildarlo de mentiroso

En la publicación de la entrevista de Ricardo Gareca para 'Enfocados', André Carrillo le hizo una broma a su exentrenador: "'Profe, déjeme ganar mis 'chivilines'". Esto demuestra la buena relación que mantienen ambos tras los años que compartieron en la selección peruana.

Es importante mencionar que, hace un tiempo, André Carrillo aclaró que sus comentarios fueron hechos en tono sarcástico debido al ambiente que se creó en el programa.

"Me golpearon por vacilar mucho. Yo estaba a la 'joda', vacilando. Era todo a la broma porque yo jamás en la vida le diría eso al entrenador. Fue parte del vacilón. Yo respeto a todos los equipos. No fue ofensivo. No fue mi intención de menospreciar a los peruanos, yo siento mucho cariño por ellos", dijo en su momento en 'En carne propia'.

Respuesta de André Carrillo. Foto: captura de Enfocados.

Carrillo y la vez que le dijo a Gareca que busque su reemplazo en Huancayo

En aquel entonces, todo Perú aguardaba que Carrillo diera el salto a un club más destacado tras su excelente desempeño en Rusia 2018. No obstante, decidió unirse a Al-Hilal, una elección que no fue bien recibida por Gareca. A pesar de la recomendación del entrenador argentino, Carrillo eligió irse al otro lado del mundo.

“El profe Gareca me llamó cuando se hablaba de que iba a ir Arabia y me dijo: ‘Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije: ‘Ya, profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo o Ayacucho a sacar a su extremo”, dijo hace algunos meses en el programa 'Enfocados'.