Ignacio Buse vs Ben Shelton EN VIVO por US Open: hora y canal para ver el histórico partido del tenista peruano

Llegó la hora de la verdad. Ignacio Buse debuta en el 'main draw' del US Open 2025 ante Ben Shelton en Nueva York. El tenista peruano buscará el batacazo del año ante el número 6 ATP. Sin duda, el campeón del Master 1000 Toronto para como favorito en el duelo, pero al frente estará la primera raqueta nacional con ganas de hacer historia.

Perú estará presente en el último Grand Slam de la temporada, tras el importante triunfo de Ignacio Buse ante el belga Kimmer Coppejans con un 6-3 y 6-4 por el US Open Qualy 2025. Anteriormente, el joven tenista de 21 años superó al japonés Rei Sakamoto y Lukas Neumayer con dos tie-breaks incluidos.

¿A qué hora juega Ignacio Buse contra Ben Shelton por US Open?

Según el calendario oficial del torneo, el duelo entre Ignacio Buse y Ben Shelton, correspondiente al último Grand Slam del año, está previsto para iniciar a las 12:00 horas en Nueva York y a las 11:00 en Perú. A continuación, La República te juega los horarios oficiales para ver el imperdible duelo.

México: 10:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 11:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 12:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 12:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 13:00 horas

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Ben Shelton por el US Open 2025?

Si deseas seguir de cerca el emocionante encuentro entre Ignacio Buse y Ben Shelton, en la primera ronda del US Open 2025, es fundamental que tengas ESPN para ver el cotejo completo. Además, podrás disfrutar del partido a través de la plataforma de streaming Disney Plus, disponible para Perú y toda Sudamérica. No te pierdas la oportunidad de ver este gran evento deportivo.