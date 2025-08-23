Pedro García sorprendió a todos al confesar que en un conocido programa radial que recibe amenazas de hinchas 'cremas' en sus redes sociales. El experimentado periodista deportivo tuvo un polémico comentario previo al Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores y este desliz incómodo a los fanáticos del bicampeón de la Liga 1. Su cuenta oficial de Instagram se ha convertido en una red de constantes ataques.

El recordado comunicador de Movistar Deportes se mostró preocupado e intentó calmar la tormenta de mensajes irrespetuosos e improperios que recibe en Instagram. 'Pedrito' admitió que jamás pensó que el análisis que hizo de la 'U' llegará a tanto.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Pedro García tras el partido de Universitario vs Palmeiras?

Las polémicas declaraciones de Pedro García contra la ‘U’, tras el partido de ida ante Palmeiras, fueron las siguientes: “Queda en ridículo el tema del viaje a Sao Paulo para jugar con Palmeiras a tan pocos días del clásico, que hay que reprogramar. No hay nada que jugar en Sao Paulo. Le sale barato a la ‘U’ perder por ‘walkover’ en Sao Paulo; es 3-0”, enfatizó el periodista previo al empate de los 'cremas' contra el 'Verdao'.

¿Qué dijo Pedro García sobre las amenazas que recibe de los hinchas de Universitario por Instagram?

El locutor de 'Vamos Al Var' analizaba el 'Clásico' entre Universitario vs Alianza Lima, pero recordó a los hinchas 'cremas' y lanzó un 'dardo' que nadie sabía. “Entre el 90 y el 2000 ha habido clásicos raros, te lo juro, e incluso me animo a decir, pero bajito nomás, porque la gente se ofende y empiezan a decir: ‘Maldito, te voy a matar’. Mi Instagram es sangre por haber dicho que la ‘U’ por las puras viajaba a Brasil. Oye, está bien que me ‘maleteen’, pero no tanto, sangre no, ah", señaló Pedro García.