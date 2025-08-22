HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Ignacio Buse ya tiene rival en el US Open 2025: fecha y hora confirmadas para el debut del peruano en su primer Grand Slam

El tenista nacional tendrá un duro estreno ante el número 6 del mundo en el prestigioso torneo ATP. Sin duda, el campeón del Master 1000 de Toronto, pero el joven peruano sueña con el batacazo.

Shelton se mide a Buse por la primera ronda del Us Open 2025. Foto: Lr/ESPN
Shelton se mide a Buse por la primera ronda del Us Open 2025. Foto: Lr/ESPN

Ignacio Buse hizo historia, tras clasificar al 'main draw' del último Grand Slam del año. El tenista peruano derrotó al belga Kimmer Coppejans 6-3, 6-4 por la tercera ronda del Us Open Qualy 2025. De este modo, jugará el prestigioso torneo de Estados Unidos y se asegura el jugoso monto de 110.000 dólares, equivalente a aproximadamente 386.000 soles peruanos. Sin embargo, le espera un complicado debut.

Los mejores tenistas del mundo se reúnen del 24 de agoto al 7 de setiembre, en Nueva York, para disputar el Us Open. Por este motivo, era inevitable que al tenista nacional no le toque en el sorteo un campeón o una estrella del circuito ATP. Las posibilidades de estrenarse contra un grande era reales y en carpeta sonaba uno de los favoritos del torneo.

¿Contra quién jugará Ignacio Buse en su debut por el US Open?

El joven talento peruano se enfrentará al peligroso Ben Shelton en el estreno del US Open 2025. Sin duda, su rival parte como favorito al jugar como local en Estados Unidos y ser el número 6 del ranking mundial e incluso hace poco salió campeón del Master 1000 de Toronto. El norteamericano se encuentra en un gran momento por su letal revés y la intensidad que plasma en cancha dura. Buse tendrá que tomar sus precauciones para soñar con el batacazo del año.

¿Cuándo debuta Ignacio Buse en el US Open 2025?

Ignacio Buse se medirá este domingo 24 de agosto contra Ben Shelton a partir de las 11:00 a.m. (hora Perú) en el Estadio Arthur Ashe, ubicado en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows, Nueva York. Este encuentro promete ser un emocionante duelo con bolas rápidas e intensos sets.

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse en el US Open 2025?

Los fanáticos del tenis no se pueden perder este vital cotejo. El duelo entre Ignacio Buse y Ben Shelton, número 6 del mundo, se podrá ver por ESPN y Disney Plus. Además, todas las incidencias de este histórico cruce lo podrás vivir en La República Deportes.

