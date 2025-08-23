Quedan pocas horas para presenciar lo que será una edición más del clásico peruano. Este domingo 24, Universitario recibirá a Alianza Lima por una nueva jornada del Torneo Clausura y quien gane dará un golpe sobre la mesa en el certamen, además de ubicarse en una posición cómoda en la tabla. Pese a que ya no falta casi nada para este duelo, desde tienda crema no cesas los cuestionamientos hacia la Liga 1 por la programación. En charla con los medios desde las instalaciones del Monumental, Jorge Fossati aseguró existe un "perjuicio deportivo" contra la 'U', algo que generó la fuerte crítica de Eddie Fleischman.

Vía redes sociales, el comentarista deportivo señaló que el entrenador charrúa siempre se hace la víctima. Además, indicó que la imagen que está dando el 'Nonno' no es buena.

Eddie Fleischman apuntó contra Jorge Fossati

"Eterna víctima. Qué mal se ve un presunto profesional victimizándose y buscando factores externos a los que atribuirle si le va mal. Y eso que no le va nada mal. La obsesión de poner un parche cuando no hay chupo", escribió en su cuenta de X tras compartir las declaraciones de Fossati.

El estratega de 72 años había mencionado que esta jornada se estableció cuando la administración de Universitario cambiaba de mando, de lo contrario era un sin sentido programar el clásico pocos días después de haber jugado con Palmeiras por la Copa Libertadores.

"Estas fechas fueron puestas precisamente porque la administración de Universitario estaba poco menos que acéfala, sino no había sentido común en ponerlas. Hay no sé si intención, pero hay una situación de perjuicio deportivo para Universitario", declaró.

¿A qué hora juegan Universitario - Alianza Lima?

La nueva edición del clásico peruano está programada para el domingo 24 de agosto desde las 5.30 p. m. (hora peruana). El partido será correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura.