Jorge Fossati lanza irónico mensaje a los árbitros y el VAR previo al Universitario vs Alianza Lima: "Ojalá Dios los ilumine"
En la previa del clásico peruano, Jorge Fossati se refirió a la labor de los árbitros, quienes vienen siendo criticados por sus polémicas decisiones en el Torneo Clausura 2025.
- Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por la fecha 7 Torneo Clausura 2025
- Pedro García revela que recibe amenazas de hinchas de Universitario por sus declaraciones ante Palmeiras: "Mi Instagram es sangre"
Este domingo 24 de agosto, Universitario se mediará ante Alianza Lima en el Estadio Monumental en una nueva edición del clásico peruano. Ambos conjuntos afrontarán este compromiso con la obligación de sumar tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. En la previa del partido, Jorge Fossati conversó con la prensa y se tomó un tiempo para referirse sobre los árbitros tras sus polémicas en las últimas jornadas.
El entrenador de Universitario expresó su incomodidad por el ajustado calendario con el que han tenido que lidiar. Asimismo, manifestó su deseo de que el equipo arbitral designado para el partido tenga un desempeño destacado.
PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: No fueron mejores
Fossati deja irónico mensaje a los árbitros previo al Universitario vs Alianza Lima
En conversación con la prensa local, Fossati le deseó todo lo mejor a los jueces encargados del Universitario vs Alianza Lima. Además, anhela que al final del compromiso se hable más de temas deportivos que de asuntos arbitrales.
"Lo que siento y me preocupa, ya lo dije: los árbitros juegan, es así, forman parte del juego. Ojalá Dios los ilumine a todos. Hoy también tienes que pensar en los del VAR, que muchas veces complican a los árbitros en vez de ayudarlos. Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar de fútbol y nada más", declaró.
PUEDES VER: Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: Hablé con Óscar Ibáñez
Fossati volvió a criticar la programación de la Liga 1
Jorge Fossati no dudó en volver a despotricar contra la Liga 1 por su ajustada programación. Según comentó el uruguayo, esto afecta notoriamente en la recuperación de los jugadores.
"Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Los fenómenos (autoridades) que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (en la recuperación física). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”, enfatizó.