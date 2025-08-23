Este domingo 24 de agosto, Universitario se mediará ante Alianza Lima en el Estadio Monumental en una nueva edición del clásico peruano. Ambos conjuntos afrontarán este compromiso con la obligación de sumar tres puntos y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. En la previa del partido, Jorge Fossati conversó con la prensa y se tomó un tiempo para referirse sobre los árbitros tras sus polémicas en las últimas jornadas.

El entrenador de Universitario expresó su incomodidad por el ajustado calendario con el que han tenido que lidiar. Asimismo, manifestó su deseo de que el equipo arbitral designado para el partido tenga un desempeño destacado.

Fossati deja irónico mensaje a los árbitros previo al Universitario vs Alianza Lima

En conversación con la prensa local, Fossati le deseó todo lo mejor a los jueces encargados del Universitario vs Alianza Lima. Además, anhela que al final del compromiso se hable más de temas deportivos que de asuntos arbitrales.

"Lo que siento y me preocupa, ya lo dije: los árbitros juegan, es así, forman parte del juego. Ojalá Dios los ilumine a todos. Hoy también tienes que pensar en los del VAR, que muchas veces complican a los árbitros en vez de ayudarlos. Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar de fútbol y nada más", declaró.

Fossati volvió a criticar la programación de la Liga 1

Jorge Fossati no dudó en volver a despotricar contra la Liga 1 por su ajustada programación. Según comentó el uruguayo, esto afecta notoriamente en la recuperación de los jugadores.

"Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad. Los fenómenos (autoridades) que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (en la recuperación física). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”, enfatizó.