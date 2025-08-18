La ruta del nuevo tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York en menos de 72 horas: clave para el Mundial 2026

El Transcontinental Chief unirá Los Ángeles y Nueva York en 72 horas. | Composición LR

La compañía AmeriStarRail presentó un ambicioso proyecto para crear un tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York en menos de 72 horas. Este tren será clave para el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en diversas ciudades de Estados Unidos.

Además, la propuesta de AmeriStarRail podría cambiar la forma en que los estadounidenses viajan a través del país. El nuevo tren de alta velocidad cubrirá importantes destinos como Chicago, Kansas City, Washington DC y Las Vegas.

¿Cuál será la ruta del nuevo tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York?

El nuevo tren de alta velocidad, denominado The Transcontinental Chief, conectará Los Ángeles y Nueva York en tan solo 72 horas. Esta sería la ruta del tren:

Los Ángeles, California (inicio del trayecto)

Santa Mónica, California

Palm Springs, California

Phoenix, Arizona

Tucson, Arizona

Albuquerque, Nuevo México

Trinidad, Colorado

Raton, Nuevo México

Las Vegas, Nevada

Denver, Colorado

Kansas City, Missouri

St. Louis, Missouri

Chicago, Illinois

Cleveland, Ohio

Pittsburgh, Pennsylvania

Harrisburg, Pennsylvania

Filadelfia, Pennsylvania

Washington DC

Baltimore, Maryland

Nueva York (Estación de Hoboken Terminal) (fin del trayecto)

Se espera que la alianza entre AmeriStarRail y Amtrak permita mejorar la rentabilidad y aumentar la eficiencia en el transporte ferroviario de larga distancia en Estados Unidos.

La compañía AmeriStarRail presentó un ambicioso proyecto para crear un tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York en menos de 72 horas. Foto: AmeriStarRail

¿Cuándo estará listo el Tren Transcontinental Chief?

The Transcontinental Chief iniciará operaciones el 10 de mayo de 2026. Estará listo a tiempo para el 250° aniversario de Estados Unidos y el inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

Una de las características más destacadas del tren es su capacidad para transportar tanto pasajeros como camiones. Incluso contará con un sistema de carga "roll-on, roll-off" que permitirá a los conductores descansar mientras sus vehículos recorren el trayecto en el tren.