La ruta del nuevo tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York en menos de 72 horas: clave para el Mundial 2026
El nuevo tren de alta velocidad pasará por Washington DC, Las Vegas y Chicago. Estará listo a tiempo para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA.
La compañía AmeriStarRail presentó un ambicioso proyecto para crear un tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York en menos de 72 horas. Este tren será clave para el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en diversas ciudades de Estados Unidos.
Además, la propuesta de AmeriStarRail podría cambiar la forma en que los estadounidenses viajan a través del país. El nuevo tren de alta velocidad cubrirá importantes destinos como Chicago, Kansas City, Washington DC y Las Vegas.
¿Cuál será la ruta del nuevo tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York?
El nuevo tren de alta velocidad, denominado The Transcontinental Chief, conectará Los Ángeles y Nueva York en tan solo 72 horas. Esta sería la ruta del tren:
- Los Ángeles, California (inicio del trayecto)
- Santa Mónica, California
- Palm Springs, California
- Phoenix, Arizona
- Tucson, Arizona
- Albuquerque, Nuevo México
- Trinidad, Colorado
- Raton, Nuevo México
- Las Vegas, Nevada
- Denver, Colorado
- Kansas City, Missouri
- St. Louis, Missouri
- Chicago, Illinois
- Cleveland, Ohio
- Pittsburgh, Pennsylvania
- Harrisburg, Pennsylvania
- Filadelfia, Pennsylvania
- Washington DC
- Baltimore, Maryland
- Nueva York (Estación de Hoboken Terminal) (fin del trayecto)
Se espera que la alianza entre AmeriStarRail y Amtrak permita mejorar la rentabilidad y aumentar la eficiencia en el transporte ferroviario de larga distancia en Estados Unidos.
La compañía AmeriStarRail presentó un ambicioso proyecto para crear un tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y Nueva York en menos de 72 horas. Foto: AmeriStarRail
¿Cuándo estará listo el Tren Transcontinental Chief?
The Transcontinental Chief iniciará operaciones el 10 de mayo de 2026. Estará listo a tiempo para el 250° aniversario de Estados Unidos y el inicio de la Copa Mundial de la FIFA.
Una de las características más destacadas del tren es su capacidad para transportar tanto pasajeros como camiones. Incluso contará con un sistema de carga "roll-on, roll-off" que permitirá a los conductores descansar mientras sus vehículos recorren el trayecto en el tren.