Los solicitantes no podrán cuestionar a las políticas de Estados Unidos. | Composición LR

Los solicitantes no podrán cuestionar a las políticas de Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este miércoles 20 de agosto que entrarán en vigor nuevas políticas para las solicitudes de distintas visas. La agencia federal negará las solicitudes si los inmigrantes incurren en actos de “antiamericanismo”.

El Gobierno de Donald Trump ordenó que todos los solicitantes de visas de trabajo, estudio o inmigración hacia EEUU sean evaluados en función de conductas consideradas antipatrióticas o que atenten contra la seguridad nacional.

¿Cuál es la nueva política del USCIS para las visas?

La nueva política del USCIS señala que se modificarán los criterios de evaluación de los solicitantes de visa, quienes serán analizados bajo el enfoque de “actividad antiamericana”.

Nuevas medidas del USCIS

Rechazo por apoyo a ideologías extremistas : se denegarán solicitudes de personas que hayan respaldado organizaciones o ideologías terroristas, antiestadounidenses o antisemitas .

: se denegarán solicitudes de personas que hayan respaldado organizaciones o ideologías terroristas, o . Cumplimiento legal: se verificará si la solicitud de “ parole ” o admisión se ajusta a las leyes migratorias de Estados Unidos .

” o admisión se ajusta a las leyes migratorias de . Discreción limitada en peticiones laborales: solo se aplicará si la solicitud está basada en un interés nacional.

Evaluación rigurosa en solicitudes EB-5 : se rechazará en casos de fraude, amenazas al interés nacional o uso delictivo del proceso.

: se rechazará en casos de fraude, amenazas al interés nacional o uso delictivo del proceso. Aplicación de discrecionalidad en cambios y extensiones de estatus: incluye extensión de estadía, cambio de estatus, reinstalación de estatus F o M y ciertas solicitudes de autorización de empleo.

¿Cuáles son las visas con nuevas restricciones según el USCIS?

De acuerdo con el comunicado, el USCIS tendrá facultades para revisar redes sociales y detectar posibles actos o expresiones contrarias a las políticas de Estados Unidos.

Visas sujetas a nuevas restricciones del USCIS