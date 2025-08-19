USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Los inmigrantes que tengan estos empleos tendrán la Green Card más rápido en Estados Unidos. | Composición LR

Los inmigrantes que tengan estos empleos tendrán la Green Card más rápido en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tiene una notificación primordial para muchos inmigrantes. La agencia federal ahora agilizará la Green Card para personas con ciertos empleos específicos.

Con esta medida algunos indocumentados podrán parar de tener problemas legales al encontrarse en el territorio americano. Una tarjeta verde podría abrir grandes oportunidades para una mejor vida laboral.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes en EEUU deberán cumplir nuevo requisito para obtener la ciudadanía americana en 2025

¿Qué empleos permitirán tener la Green Card más rápido en EE.UU.?

Existen empleos que agilizarán la obtención de la Green Card gracias a sus categorías preferenciales EB-1 y EB-2 con exención NIW, según USCIS.

Científicos con habilidades extraordinarias.

Investigadores o profesores destacados.

Ejecutivos o gerentes multinacionales.

Profesionales con títulos avanzados (EB-2 con NIW)

Personas con habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios (con NIW).

Trabajadores religiosos (EB-4).

Inversionistas inmigrantes que crean empleo (EB-5).

¿Cómo solicito la Green Card por empleo en EE.UU.?

Los inmigrantes podrán solicitar la Green Card de la siguiente manera, en caso sus empleos figuren dentro de la lista.

Determinar la categoría EB adecuada (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 o EB-5).

Obtener una oferta de empleo por un empleador en Estados Unidos.

El empleador deberá presentar el Formulario I-140 ante la agencia federal.

Se deberá esperar la aprobación del formulario.

Verificar la disponibilidad de visa.

Presentar el Formulario I-485 en caso de estar presente en territorio americano. Sin embargo, si estás fuera, puedes realizar el proceso en una embajada o consulado perteneciente al país.

Si USCIS requiere una cita biométrica y entrevista, el inmigrante deberá asistir.

Esperar la decisión final de USCIS y, dependiendo de ello, recibirá la Green Card.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes no tramitarían la ciudadanía americana en EEUU sin estos formularios actualizados en 2025

USCIS aceptará estos documentos para la Green Card por empleo