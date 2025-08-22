Jueza de EEUU ordena desmantelar Alligator Alcatraz y no recibir más inmigrantes arrestados por Gobierno Trump en 60 días
Florida buscará apelar el fallo de la jueza en contra del Alligator Alcatraz, prisión del Gobierno de Donald Trump.
El jueves 21 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams emitió una orden para desmantelar el Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, en un plazo de 60 días, según DW.
Williams prohibió que más inmigrantes detenidos sean enviados a la prisión de Donald Trump. Asimismo, se deberá retirar la infraestructura adicional agregada al lugar.
Grupos ambientales ponen en aprietos al Gobierno de Trump
Kathleen Williams tuvo un fallo parcial a favor de la demanda federal por grupos ambientalistas, Friends of The Everglades y Center for Biological, y tribus nativas americanas, según EFE.
Ambas tomaron esta medida por el impacto negativo que ocasionaría la prisión en aquella zona natural. La orden emitida por la jueza prohíbe la colocación de tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas. También, no se podrá pavimentar, excavar o cercar el espacio.
¿Qué pasará luego de los 60 días con la prisión de Trump?
Una vez se cumplan los 60 días de la orden, las autoridades americanas tendrán que realizar las siguientes medidas en contra de la prisión para abrir camino a la tribu Miccosukee.
- Sacar el cerco.
- Remover la iluminación del espacio.
- Quitar los generadores de gas, aguas residuales y recipientes para desechos y residuos puestos en la prisión de Donald Trump.