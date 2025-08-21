HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

Donald Trump endureció su discurso sobre la guerra en Ucrania, lanzó críticas contra Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.

A través de Truth Social, Trump evocó el debate de la Guerra Fría para insistir en su postura frente al Kremlin.
A través de Truth Social, Trump evocó el debate de la Guerra Fría para insistir en su postura frente al Kremlin. | Composición LR

El presidente Donald Trump volvió a marcar la agenda internacional con declaraciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. A través de su red social Truth Social, señaló que “es muy difícil ganar una guerra sin atacar al invasor”, en referencia a Rusia, al tiempo que publicó una imagen sugestiva en la que imita el histórico enfrentamiento entre Richard Nixon y Nikita Kruschev en 1959.

Las afirmaciones se producen en medio de la tensión diplomática con el Kremlin, que se mostró reacio a confirmar una reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, a pesar de los anuncios de la Casa Blanca. Trump insistió en que la negativa rusa a negociar lo frustra, pero aseguró que su intención es acelerar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

PUEDES VER: Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

lr.pe

Trump critica a Biden y presiona a Rusia

En su publicación, Trump arremetió contra Joe Biden, al que calificó como “corrupto” e “incompetente”. “Biden no dejaría que Ucrania contraatacara, solo defendiera. ¿Cómo funcionó eso? De todos modos, esta es una guerra que nunca habría sucedido si yo fuera presidente: cero posibilidades”, escribió el republicano, reafirmando que bajo su liderazgo el conflicto no habría estallado.

Durante el gobierno de Biden, la política fue restringir el uso de misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso. Esa línea se modificó recién en noviembre de 2024, tras la presión de los aliados europeos. Para Trump, esta estrategia debilitó la capacidad de respuesta de Kiev y fortaleció la ofensiva militar de Moscú.

Las publicaciones del mandatario coincidieron con nuevos ataques aéreos rusos en Ucrania, incluido un bombardeo contra una empresa manufacturera de capital estadounidense que dejó al menos 15 heridos.

PUEDES VER: Trump anuncia que firmará decreto para eliminar el voto por correo y las máquinas de votación en las elecciones de EEUU

lr.pe

El paralelismo con la Guerra Fría

Trump acompañó sus declaraciones con una fotografía en blanco y negro en la que aparece señalando a Putin con el dedo en el pecho, en clara referencia al célebre “debate de la cocina” de 1959 entre Nixon y Kruschev.

El episodio histórico tuvo lugar el 24 de julio de 1959 en Moscú, durante la Exposición Nacional Americana. En aquel intercambio, Nixon defendió el capitalismo y la libertad de elección, mientras Kruschev defendía la superioridad del sistema soviético. La imagen de ambos líderes discutiendo en una cocina modelo se convirtió en símbolo de la confrontación ideológica de la Guerra Fría.

Con esta alusión, Trump busca proyectar firmeza frente al Kremlin y presionar a Putin, a quien acusa de bloquear las negociaciones de paz que impulsa desde su llegada a la Casa Blanca.

PUEDES VER: El panorama de la guerra entre Rusia y Ucrania tras las reuniones que Trump mantuvo por separado con Putin y Zelenski

lr.pe

Negociaciones frustradas y la 'promesa de paz'

El 15 de agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska para destrabar el conflicto en Ucrania. Aunque el encuentro contó con protocolo y alfombra roja, finalizó sin acuerdos concretos. El estadounidense respaldó la idea rusa de un tratado de paz integral en lugar de un alto el fuego inmediato, lo que generó críticas de Volodimir Zelenski y de varios líderes europeos que rechazaron cualquier cesión territorial a Moscú.

Días después, Trump recibió en Washington al presidente ucraniano y a mandatarios europeos. Desde la Casa Blanca, llamó a Putin por teléfono para insistir en una cumbre con Zelenski, asegurando que el líder ruso había dado señales positivas. Sin embargo, el Kremlin desmintió esas afirmaciones y volvió a enfriar las expectativas de un encuentro bilateral.

La falta de avances alimentó cuestionamientos hacia Trump, acusado en Occidente de mostrarse demasiado cercano a Putin, un líder señalado por crímenes de guerra. Pese a ello, el republicano insiste en que su prioridad es alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto que ya ha dejado cientos de miles de víctimas.

