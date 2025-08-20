Gobierno de Trump pinta de negro muro fronterizo para impedir que inmigrantes lo escalen: "Tan caliente que ni lo intentarán"

Muro fronterizo con México pintado de color negro por orden de Donald Trump en Estados Unidos. | Composición LR

En una nueva decisión polémica, el Gobierno de Donald Trump decidió pintar de color negro el muro fronterizo con México. La nueva orden presidencial buscaría calentar a gran escala las barras metálicas.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hizo acto de presencia como representante de la Casa Blanca y se sacó fotografías pintando el muro junto con otros trabajadores.

Nueva medida de Trump busca eliminar la inmigración en EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. ideó una nueva estrategia para evitar la llegada de inmigrantes mediante el muro fronterizo con México. Kristi Noem comentó a las autoridades presentes que el nuevo color también ayudaría a mantener útil el metal, según EFE.

Desde su cuenta de X, Noem señaló que el muro no solo será demasiado alto para escalarlo o demasiado estrecho para atravesarlo. Ahora, tras una orden de Donald Trump, el muro sería "tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán", según la secretaria del DHS.

Kristi Noem afirma que la crisis fronteriza ha sido superada en Estados Unidos. Foto: X

Trump en colaboración con agentes migratorios

"Este muro no funciona solo. Ayuda a nuestros agentes a hacer su trabajo", dijo Kristi Noem. El muro es visto como "un monumento" que refleja el compromiso del presidente Donald Trump, añadió Noem. Asimismo, la administración de EE.UU. decidió invertir para aumentar la seguridad fronteriza, según EFE.

