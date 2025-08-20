HOYSuscripcion LR Focus

Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
USA

DHS confirma que ICE y CBP arrestaron en Washington a inmigrantes con antecedentes penales: había integrantes de temidas pandillas

Donald Trump refuerza los operativos de ICE y CBP con una nueva ley que permite detener a inmigrantes con antecedentes criminales en Washington.

Nueva ley de Donald Trump impulsa el arresto masivo de inmigrantes con antecedentes en Washington.
Nueva ley de Donald Trump impulsa el arresto masivo de inmigrantes con antecedentes en Washington. | Composición LR

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que agentes de ICE y CBP arrestaron en Washington a varios inmigrantes con antecedentes penales. Entre los detenidos figuran integrantes de peligrosas pandillas, como la Mara Salvatrucha.

Además, la administración Trump informó que la secretaria Kristi Noem desplegó cientos de recursos policiales para detener a inmigrantes acusados de cometer graves delitos y así devolver la seguridad a las calles de Washington.

DHS confirma arresto de inmigrantes con antecedentes penales en Washington

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció que en menos de una semana se logró detener a secuestradores, narcotraficantes, agresores y miembros de redes delictivas. En ese sentido, las autoridades estadounidenses compartieron una lista de algunos de los inmigrantes detenidos en Washington:

  • Cristian Salmerón Osorio: salvadoreño, pandillero de Mara Salvatrucha, condenado por agresión.
  • Jossue García-Portillo: salvadoreño, integrante de Pandilla de la Calle 18.
  • Geiser Fernández-Vásquez: venezolano, con condena previa por secuestro.
  • Anthony Prudencio-Henriquez: salvadoreño, involucrado en secuestros.
  • Suraj Tairu: nigeriano, acusado por contrabando de heroína y fuga federal.
  • Raúl Quintanilla-Cabezas: salvadoreño, acusado por delitos sexuales.

Según la secretaria Kristi Noem, se reportaron arrestos de inmigrantes ilegales provenientes de El Salvador, Venezuela, Guatemala, México y Nigeria.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que agentes de ICE y CBP arrestaron en Washington a varios inmigrantes con antecedentes penales. Foto: composición LR

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que agentes de ICE y CBP arrestaron en Washington a varios inmigrantes con antecedentes penales. Foto: composición LR

Donald Trump y los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos

La reciente operación del DHS se ampara en la nueva Ley One Big Beautiful impulsada por el presidente Donald Trump. Esta normativa refuerza los recursos de ICE y financia la deportación de al menos un millón de inmigrantes con antecedentes criminales.

Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que "Washington superó a ciudades como Lima, Bogotá o Ciudad de México en índices de criminalidad". Por ello, la meta del republicano es aplicar con firmeza la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para restaurar el orden.

