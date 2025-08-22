Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por Liga 1: hora y canales para ver el partido clave por Torneo Clausura 2025
El partido se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo y se convierte en vital para ambos equipos. UTC necesita urgentemente un buen resultado tras empatar sin goles en su último encuentro.
Sporting Cristal se enfrenta a UTC por la séptima fecha del Torneo Clausura. El club 'celeste' quiere mantener su invicto en el último torneo de la temporada 2025. Los dirigidos por Autori buscarán los 3 puntos para seguir soñando con el título de la Liga 1, ya que Universitario se enfrentará a Alianza Lima y podría sacar diferencias con el escolta rímense.
El equipo dirigido por Hernán Lisi se enfrenta a la necesidad de obtener un resultado positivo en su visita al estadio Alberto Gallardo. Esto se debe a que, en su último encuentro correspondiente a la jornada 6, no logró superar a Juan Pablo II, finalizando el partido con un empate sin goles en Cajabamba.
¿A qué hora juega Sporting Cristal ante UTC por el Clausura?
Sporting Cristal se mide contra UTC en un partido vital por el Torneo Clausura. Sin duda, este encuentro en el Alberto Gallardo promete muchos goles y diversas emociones en una fecha especial.
- México: 10:00 horas
- Perú: 11:00 horas
- Ecuador: 11:00 horas
- Colombia: 11:00 horas
- Bolivia: 12:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas
- Chile: 12:00 horas
- Argentina: 13:00 horas
- Paraguay: 13:00 horas
- Uruguay: 13:00 horas
Canal confirmado de Sporting Cristal contra UTC
La transmisión por TV del Sporting Cristal contra UTC estará a cargo del canal L1 Max, señal deportiva disponible en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite.
- Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
- DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
- Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
- Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
- Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
- Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
- Zapping: canal 29 HD.