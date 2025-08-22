HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

¿Quién reemplazará a Irven Ávila en Sporting Cristal? El posible once rimense ante UTC por la Liga 1

El delantero había cumplido su sanción contra Binacional, pero dicho partido quedó anulado y tendrá que seguir esperando para reaparecer. Ante UTC, Paulo Autuori debe decidir a su sustituto.

Fernando Pacheco fue el '9' en el último partido, pero Felipe Vizeu llegó como el nuevo goleador del club. Foto: composición de LR/Sporting Cristal
Fernando Pacheco fue el '9' en el último partido, pero Felipe Vizeu llegó como el nuevo goleador del club. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

Sporting Cristal no solo se quedó sin los 3 puntos que había conseguido gracias a su victoria frente a Binacional, sino que también 'perderá' a Irven Ávila por segundo partido consecutivo. El 'Cholito', quien supuestamente había cumplido su sanción en la fecha anterior, tendrá que seguir esperando para su regreso debido a que la Liga 1 anuló el duelo que los celestes sostuvieron ante el Poderoso del Sur.

Con la exclusión del cuadro de Juliaca del Torneo Clausura, todos las incidencias producidas en dicho encuentro quedaron sin efecto: goles, asistencias, tarjetas e incluso las suspensiones que se hayan cumplido. La información fue ratificada por Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, quien aclaró que Ávila deberá cumplir su castigo en el siguiente compromiso, contra UTC.

PUEDES VER: Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Cristal en el Torneo Clausura: 'Partido ante Binacional no existe'

lr.pe

¿Quién será el reemplazante de Irven Ávila en Sporting Cristal?

Para ocupar el lugar del 'Cholito' como '9' en el once titular del cuadro rimense, el técnico Paulo Autuori tiene como principales candidatos a Fernando Pacheco y Felipe Vizeu. Si bien 'Mpaché' suele desempeñarse como extremo, en Juliaca jugó como delantero centro y tuvo un buen desempeño, con gol incluido, lo cual le daría ventaja en esta competencia interna por el puesto.

El brasileño, por su parte, fue contratado precisamente para convertirse en el nuevo goleador tras la salida de Martín Cauteruccio y ya viene poniéndose a punto en los entrenamientos. Una tercera opción para Autuori es Mateo Rodríguez, recientemente promovido al plantel principal, quien ya lleva cuatro partidos jugados en el Clausura.

Hasta antes de su sanción, Irven Ávila era el '9' titular del club en el Clausura. Foto: Sporting Cristal

Hasta antes de su sanción, Irven Ávila era el '9' titular del club en el Clausura. Foto: Sporting Cristal

PUEDES VER: El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en lista: Autuori no lo tiene en cuenta

lr.pe

Posible alineación de Sporting Cristal ante UTC

Este sería el once titular celeste para el choque ante UTC: Diego Enríquez; Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leandro Sosa; Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Fernando Pacheco, Christofer Gonzales. Pacheco iría desde el arranque y Vizeu o Rodríguez podrían sumar minutos en el segundo tiempo.

