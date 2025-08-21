HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Tras conocer que su última victoria no tendrá validez, el equipo de Paulo Autuori regresa a su localía en busca de un triunfo para recuperar el liderato de la tabla de posiciones.

El club rimense necesita ganarle al Gavilán para recuperar el primer lugar de la tabla. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/UTC
Sporting Cristal había alcanzado la punta de la tabla de posiciones en la jornada previa, con su victoria ante Binacional en Juliaca. Sin embargo, con el descenso del Poderoso del Sur, dicho triunfo quedó anulado, por lo cual los celestes cayeron al segundo lugar. Ahora, ante UTC, buscará volver a sumar de a tres para recuperar el liderato.

En el estadio Alberto Gallardo, los dirigidos por Paulo Autuori recibirán a un cuadro cajamarquino que solo sabe de derrotas en lo que va de este certamen. El duelo está programado para este sábado 23 de agosto, a partir de las 11.00 a. m.

lr.pe

Canal confirmado de Sporting Cristal contra UTC

La transmisión por TV del Sporting Cristal contra UTC estará a cargo del canal L1 Max, señal deportiva disponible en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

¿Dónde ver ONLINE Sporting Cristal contra UTC?

Si quieres ver la transmisión del Sporting Cristal contra UTC por internet, suscríbete a los planes independientes L1 Max Full o L1 Max Móvil dependiendo de cuál se adapte mejor a tus necesidades. También puedes contratar los paquetes de WinTV o MiFibra que incluyen el canal L1 Max.

¿Qué partidos les vienen a Sporting Cristal y UTC?

Después de enfrentarse entre sí, Sporting Cristal y UTC tendrán que esperar más de tres semanas para volver a jugar por Liga 1 debido a la pausa por eliminatorias. Los rimenses reaparecerán con una visita a Cusco FC, por la fecha 8 del Torneo Clausura, el domingo 14 de septiembre. El Gavilán, por su parte, recibirá a Ayacucho FC el viernes 12 del mismo mes.

