Luchador de MMA hizo su debut en UFC, pero terminó viviendo una pesadilla: recibió uno de los nocauts más impresionantes y fue hospitalizado

El impactante golpe ocurrió en el primer asalto y llevó a que el personal médico atendiera rápidamente al luchador estadounidense, que hacía su debut en la UFC.

Aaron Pico terminó inconsciente luego de hacer su debut en UFC.
Aaron Pico terminó inconsciente luego de hacer su debut en UFC. | Foto: composición LR/UFC/BBC

Lo que pudo ser un debut de ensueño terminó convertido en una completa pesadilla. Aaron Pico, luchador estadounidense de MMA, vivió uno de los momentos más trágicos de su carrera al recibir un nocaut que lo dejó tendido en la lona. La pelea, que marcaba su estreno en la UFC, fue abruptamente interrumpida luego de que su rival, Lerone Murphy, le propinara un codazo giratorio que lo dejó prácticamente inconsciente. El hecho generó preocupación entre los asistentes del evento realizado en Chicago.

El desarrollo de la lucha y el momento que Aaron Pico recibió el fulminante nocaut

La lucha entre Aaron Pico y Lerone Murphy formó parte de la cartelera del evento UFC 319, el cual reunió a grandes figuras internacionales. Desde el inicio del combate, Murphy, de 34 años y con un ascenso destacado en la división pluma, tomó la iniciativa y acorraló a Pico contra la jaula. En medio de la presión, lanzó un codazo certero que impactó directamente en la cabeza de su rival. El golpe resultó fulminante: Pico perdió el conocimiento de inmediato en el primer asalto, lo que selló un debut amargo para el luchador estadounidense.

PUEDES VER: ¡Ilia Topuria es el campeón de peso ligero! Noqueó a Charles Oliveira en el primer round por el UFC 317

lr.pe

Rápidamente, el personal médico y la seguridad de la UFC ingresaron al octágono para atender a Aaron Pico. Tras varios minutos de incertidumbre, el peleador fue llevado de urgencia a un hospital local para someterse a pruebas médicas.

Luego del fatídico suceso, Dana White, presidenta de la UFC, habló en conferencia de prensa sobre el traslado al hospital del luchador e informó cuál era su estado actual: "Pico fue trasladado al hospital, pero no he sabido nada de Geoff (Neal). No soy médico, pero diría que sin duda tiene una conmoción cerebral. Sin embargo, no hemos sabido nada de que haya pasado algo grave. Le están haciendo pruebas en la cabeza y la cara”, expresó.

PUEDES VER: Una estrella de UFC sufre un percance con su ropa en el pesaje y la escena se vuelve viral

lr.pe

La increíble racha de Murphy en UFC

Tras la victoria ante un debutante Pico, Murphy se aseguró una bonificación por su actuación y también su racha invicta en la UFC a nueve triunfos y un empate. Posteriormente, el luchador británico aprovechó para hablar en una entrevista en el octágono y retar al campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski: "Soy el siguiente. ¡Vamos, Volkanovski!", exclamó en el micrófono, dejando en claro que su próximo objetivo es conquistar el cinturón de la categoría.

¿Cómo llegaba Aaron Pico previo a su debut en la UFC?

Aaron Pico comenzó en la lucha libre a los cuatro años, pero su incursión en las artes marciales mixtas se dio en 2014, cuando firmó contrato con Bellator MMA. Durante su trayectoria en la MMA, obtuvo varias victorias por nocaut, aunque también sufrió derrotas en combates importantes. En sus dos últimos años con Bellator, consolidó una racha positiva hasta que su contrato finalizó a fines de 2024, momento en que se convirtió en agente libre.

