HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Deportes

Du Plessis vs Chimaev EN VIVO HOY UFC 319: hora y dónde ver la pelea estelar por el peso medio del título mundial

El vigente campeón mundial defiende su título dorado ante el temible 'Lobo' Chimaev por la pelea estelar de la UFC 319. Sin duda, el choque de las 2 superestrellas de la división peso medio, es una de las más esperadas del año.

El vigente campeón mundial se enfrenta al temible 'Lobo' Chimaev por UFC. Foto: ESPN
El vigente campeón mundial se enfrenta al temible 'Lobo' Chimaev por UFC. Foto: ESPN

Cuenta regresiva para una de las peleas más esperadas del año. Nadie quiere perderse la pelea estelar entre Dricus du Plessis vs Chimaev por el título mundial de la UFC en peso medio. El vigente campeón mundial y el 'Lobo' de las MMA protagonizarán una pelea bastante cerrada en los primeros rounds y con récord de audiencia por todo lo que estará en juego en el octágono.

El invicto Chimaev (14-0) es uno de los luchadores más admirados de la categoría y sueña con quitarle el título al sudafricano para consagrarse campeón. Dricus, por su parte, cuenta con un récord de 23- 2 y tiene la oportunidad de convertirse en leyenda de la UFC.

PUEDES VER: Jesús Pinedo luchó hasta el final, pero fue sometido: peruano perdió ante Movlid Khaybulaev por el título mundial de PFL 2025

lr.pe

¿A qué hora pelea Du Plessis vs Chimaev por la UFC?

Los fanáticos de la UFC ya están contando las horas para ver la pelea estelar entre dos superestrellas de este deporte. Cada uno con su estilo, aura y experiencia. La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas la épica batalla en diferentes partes del mundo.

  • Perú: 10:00 pm
  • Argentina, Paraguay y Chile: 11:00 pm
  • México y Estados Unidos: 8:00 pm
  • España y resto de Europa: 4:00 am

PUEDES VER: Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

lr.pe

¿En qué canales puedes ver la pelea Du Plessis vs Chimaev por la UFC?

ESPN y Disney Plus son las plataformas encargadas de transmitir las peleas de la UFC en Perú y en toda Sudamérica. En México, los aficionados pueden disfrutar de los combates a través de FOX Sports, mientras que Fighting Sports Network también ofrece la cobertura. En Estados Unidos, ESPN+ se encarga de la transmisión, y en España, los seguidores de la UFC pueden sintonizar Eurosport para no perderse ningún detalle de los enfrentamientos.

Cartelera completa de la UFC 319

El 'main card' será de lujo, las peleas preliminares también prometen acción. Además, la música en vivo y el show que la UFC suele realizar en un inolvidable evento en Chicago, Estados Unidos. A continuación, la cartelera completa.

  • Lerone Murphy vs. Aaron Pico; peso pluma
  • Geoff Neal contra Carlos Prates; peso welter
  • Jared Cannonier vs. Michael Page; peso mediano
  • Tim Elliott vs. Kai Asakura; peso mosca
  • King Green vs. Diego Ferreira; peso ligero
  • Gerald Meerschaert contra Michal Oleksiejczuk; peso medio
  • Jessica Andrade vs. Loopy Godínez; peso paja femenino
  • Chase Hooper vs. Alexander Hernández; peso ligero
  • Edson Barboza vs. Drakkar Klose; peso ligero
  • Bryan Battle contra Nursulton Ruziboev; peso ligero
  • Karine Silva vs. JJ Aldrich; peso mosca femenino "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
Notas relacionadas
Una estrella de UFC sufre un percance con su ropa en el pesaje y la escena se vuelve viral

Una estrella de UFC sufre un percance con su ropa en el pesaje y la escena se vuelve viral

LEER MÁS
Jesús Pinedo luchó hasta el final, pero fue sometido: peruano perdió ante Movlid Khaybulaev por el título mundial de PFL 2025

Jesús Pinedo luchó hasta el final, pero fue sometido: peruano perdió ante Movlid Khaybulaev por el título mundial de PFL 2025

LEER MÁS
Dustin Poirier vs Max Holloway EN VIVO: horario y dónde ver online la última pelea de ‘El Diamante’ por el título BMF en UFC 318

Dustin Poirier vs Max Holloway EN VIVO: horario y dónde ver online la última pelea de ‘El Diamante’ por el título BMF en UFC 318

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: monto récord y ganadores de las carreras de caballos por Hinava EN VIVO

Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: monto récord y ganadores de las carreras de caballos por Hinava EN VIVO

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
Nolberto Solano recibido como superestrella en Pakistán: entre ramos de flores y elogios de la federación asiática

Nolberto Solano recibido como superestrella en Pakistán: entre ramos de flores y elogios de la federación asiática

LEER MÁS
Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

LEER MÁS
Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

LEER MÁS
Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota