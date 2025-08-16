Du Plessis vs Chimaev EN VIVO HOY UFC 319: hora y dónde ver la pelea estelar por el peso medio del título mundial

Cuenta regresiva para una de las peleas más esperadas del año. Nadie quiere perderse la pelea estelar entre Dricus du Plessis vs Chimaev por el título mundial de la UFC en peso medio. El vigente campeón mundial y el 'Lobo' de las MMA protagonizarán una pelea bastante cerrada en los primeros rounds y con récord de audiencia por todo lo que estará en juego en el octágono.

El invicto Chimaev (14-0) es uno de los luchadores más admirados de la categoría y sueña con quitarle el título al sudafricano para consagrarse campeón. Dricus, por su parte, cuenta con un récord de 23- 2 y tiene la oportunidad de convertirse en leyenda de la UFC.

¿A qué hora pelea Du Plessis vs Chimaev por la UFC?

Los fanáticos de la UFC ya están contando las horas para ver la pelea estelar entre dos superestrellas de este deporte. Cada uno con su estilo, aura y experiencia. La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas la épica batalla en diferentes partes del mundo.

Perú: 10:00 pm

Argentina, Paraguay y Chile: 11:00 pm

México y Estados Unidos: 8:00 pm

España y resto de Europa: 4:00 am

¿En qué canales puedes ver la pelea Du Plessis vs Chimaev por la UFC?

ESPN y Disney Plus son las plataformas encargadas de transmitir las peleas de la UFC en Perú y en toda Sudamérica. En México, los aficionados pueden disfrutar de los combates a través de FOX Sports, mientras que Fighting Sports Network también ofrece la cobertura. En Estados Unidos, ESPN+ se encarga de la transmisión, y en España, los seguidores de la UFC pueden sintonizar Eurosport para no perderse ningún detalle de los enfrentamientos.

Cartelera completa de la UFC 319

El 'main card' será de lujo, las peleas preliminares también prometen acción. Además, la música en vivo y el show que la UFC suele realizar en un inolvidable evento en Chicago, Estados Unidos. A continuación, la cartelera completa.