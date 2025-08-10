HOYSuscripcion LR Focus

Una estrella de UFC sufre un percance con su ropa en el pesaje y la escena se vuelve viral

El incidente, que generó risas y fue compartido en redes sociales, mostró a Angela Hill entregando los protectores a un oficial que, al colocarlos en el podio, dejó caer uno al suelo, provocando más risas.

La luchadora de la UFC, Angela Hill, vivió un momento embarazoso al momento de subirse a la balanza.
La luchadora de la UFC, Angela Hill, vivió un momento embarazoso al momento de subirse a la balanza. | Foto: composición LR/TikTok

La luchadora de UFC, Angela Hill, sufrió un pequeño percance mientras participaba en el acto protocolar de pesaje previo a su combate ante Iasmin Lucindo, realizado en Nevada. En una situación poco habitual, la estadounidense acaparó la atención en redes sociales al quitarse los protectores mamarios de su sujetador antes de subir a la báscula.

El llamativo momento que generó risas en Angela Hill

La presencia de Angela Hill generó gran repercusión en el mundo de la UFC, especialmente por su esperado combate. En medio de la ceremonia protocolar y antes de subir a la báscula, la luchadora de 40 años decidió quitarse los protectores que llevaba en el sujetador, lo que le provocó risas mientras intentaba registrar su peso exacto.

Al instante, la luchadora, sin saber qué hacer, entregó los protectores al oficial encargado del pesaje. El funcionario decidió colocarlos sobre el podio que rodea la balanza, pero uno de ellos cayó al suelo. Ese momento provocó la risa de Angela Hill, quien, sorprendida, se cubrió el rostro con las manos y no pudo evitar reír ante la situación.

Luego de pensarlo por unos segundos, decidió colocarse uno de los protectores mientras estaba sobre la balanza y recogió el que se había caído al suelo antes de abandonar el escenario.

La reacción de los usuarios en las redes sociales

El video se volvió viral en redes sociales por la reacción humorística que mostró Hill al afrontar ese momento surrealista. Entre los mensajes más llamativos, destacó la forma en que la luchadora enfrentó la situación, lo que generó comentarios de admiración, como: “Lo manejó con toda la clase posible en esa situación. Ahora soy una gran admiradora” o “Sumó puntos en cuanto a personalidad”.

En su cuenta personal de Instagram, Angela Hill bromeó sobre lo ocurrido y compartió el video con la frase: “Cómo perder 6 libras en dos segundos”. Muchos seguidores y usuarios lo recibieron de manera positiva, destacando su naturalidad y simpatía.

¿Cómo terminó su lucha ante Iasmin Lucindo?

Desafortunadamente, en una lucha intensa, la luchadora estadounidense de 40 años cayó derrotada por decisión unánime ante la brasileña Iasmin Lucindo de 23 años.

Angela Hill ostenta un récord de 18 victorias y 15 derrotas; sin embargo, a pesar del duro revés, sumó nuevos admiradores por su actitud para manejar momentos desafortunados e inesperados.

