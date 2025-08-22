HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Eddie Fleishman resaltó participación de Universitario en Libertadores pese a eliminación ante Palmeiras: "Fue aprobatorio"

Eddie Fleischman destacó que, a pesar de la eliminación, la actuación de Universitario en Copa Libertadores fue "aprobatoria" en este contexto del fútbol peruano.

Eddie Fleishman calificó la campaña de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores como aprobatoria.
Eddie Fleishman calificó la campaña de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores como aprobatoria. | Foto: composición LR/TikTok/Fútbol Peruano

La reciente eliminación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores frente al Palmeiras ha generado numerosos comentarios en los medios de comunicación. En ese contexto, el periodista deportivo Eddie Fleischman comentó sobre la campaña del equipo dirigido por Jorge Fossati en el torneo continental más importante del continente.

La campaña de Universitario en la Copa Libertadores 2025

En un programa en vivo de YouTube llamado 'Juego Cruzado' con quien comparte la transmisión con Reimond Manco, Horacio Zimmermann y Michael Succar, el reconocido periodista deportivo resaltó la campaña de Universitario en la Copa Libertadores a pesar de haber quedado eliminado recientemente ante Palmeiras por un global de 4-0: ''Es rescatable, es una campaña aprobatoria. Tampoco es que hizo un campañón o un espectáculo. A fin de cuentas, ha sido aprobatoria para el contexto del fútbol peruano'', declaró.

PUEDES VER: Universitario y su emotiva publicación luego de empatar con Palmeiras y quedar eliminado de la Libertadores: "Siempre a..."

Inmediatamente, el periodista Michael Succar fue más allá y elogió en exceso la participación del conjunto estudiantil, a pesar de no compartir la idea futbolística de Jorge Fossati: “No soy hincha de Fossati porque no comparto su manejo, ni cuando estaba en la selección, pero eso no me impide reconocer que la campaña no ha sido solamente aprobatoria. Yo creo que ha sido un paso más que aprobatorio por el contexto del fútbol peruano. Si fuese solo aprobatoria, clasificaríamos más seguido a los octavos de final de la Copa Libertadores. Tuvieron que pasar quince años para que eso ocurriera”, dijo tajantemente.

Ante la atenta intervención del ‘Colorado’, Eddie Fleischman respondió que, casi siempre, la campaña de los equipos peruanos resulta decepcionante y no logra cumplir con las expectativas: “Es que siempre es desaprobatoria, pero esta vez sí es aprobatoria porque llegó a octavos. Es ahí donde pasaste con 12”, recalcó.

PUEDES VER: Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Universitario y su participación más que meritoria en la Copa Libertadores

Aunque la mayoría estaba de acuerdo de que la 'U' tuvo una campaña más que aprobatoria, otro reconocido periodista deportivo, Horacio Zimmerman, en modo reflexivo, recordó a la audiencia y a los panelistas que Universitario pasó en uno de los grupos más difíciles de la presente edición de la Copa Libertadores, enfrentando a River Plate, Independiente del Valle y a Barcelona SC: ''Yo coincido con Michael porque fue una gran campaña porque no hay que quitar en el análisis de que la 'U' pudo estar antes en el Monumental de River ya clasificado si es que no le anulaban un gol legítimo y de mala manera ante Independiente del Valle. Le anularon un gol en la que la pelota nunca salió y con ese triunfo la 'U' iba de manera directa a los octavos de final'', remarcó.

Además, hizo énfasis en el punto obtenido en Buenos Aires, que fue clave para certificar su pase a los octavos de final: “Si no le anulaban ese gol, ya no tenía que ir a Buenos Aires con la obligación de sumar ante River y esperar otro resultado para clasificarse a los octavos de final. Aun así, quitándole esa posibilidad desde el arbitraje, fue y le empató en el Monumental de River, que ahora está entre los ocho mejores del continente. Por lo tanto, para mí no es solamente aprobatoria”, reflexionó.

