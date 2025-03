Universitario se alista para afrontar un desafío crucial en la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, mientras el equipo mira hacia River Plate, su primer rival en el torneo, la voz de Eddie Fleischman resuena con fuerza. El periodista no escatimó en duras críticas hacia varios jugadores de la plantilla crema, a quienes considera no estar al nivel que exige la competencia internacional. De acuerdo con Fleischman, algunos futbolistas atraviesan un evidente declive en su rendimiento, lo que podría comprometer las aspiraciones del club en este torneo continental.

A tan solo unos días del debut del conjunto merengue en la Copa Libertadores, la presión aumenta sobre los futbolistas que deberán mostrar lo mejor de sí para representar a Perú en la competencia más importante de América. Sin embargo, las críticas de Fleischman apuntan a un posible estancamiento de varios elementos clave, lo que pone en duda su capacidad para rendir en el máximo nivel continental.

Eddie Fleischman critica a 6 jugadores de la plantilla de Universitario

El análisis de Eddie Fleischman fue directo y sin tapujos. El comentarista deportivo no dudó en señalar a seis jugadores de Universitario que, según su criterio, no están a la altura de lo que exige la Copa Libertadores. Entre ellos, mencionó a futbolistas como Aldo Corzo, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Alex Valera, José Rivera y Diego Churín.

“Una de las virtudes de Universitario es la continuidad que le ha dado a la columna vertebral del equipo. Igual, en la Copa Libertadores del año pasado, se vio ante ciertos rivales que por ejemplo a Di Benedetto le quedaba un poquito grande el puesto, que Riveros es jerarquía en el torneo peruano, pero no tanto a nivel sudamericano, que Corzo, el tiempo va pasando y no es el mismo de hace 5 años. Hay un declive en algunos rendimientos individuales”, indicó.

“En el ataque, Universitario tiene déficit porque no tiene el goleador. Valera no anda en un buen momento, aparentemente tiene temas personales que lo han alejado de la selección, el ‘Tunche’ Rivera está con poca continuidad, Churín no es la solución que buscaban. Entonces, yo me pregunto, ¿el poder ofensivo va a venir de Pérez Guedes también en Copa Libertadores?”, apunto el periodista en su programa de YouTube, ‘Full Deporte’.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2025

El debut de Universitario en la Copa Libertadores 2025 está a la vuelta de la esquina. El equipo dirigido por Fabián Bustos se encuentra en el Grupo B, que promete ser uno de los más difíciles de la competencia. En el primer partido, la 'U' se medirá ante el histórico River Plate de Argentina, un rival que representa una verdadera prueba de fuego para el equipo peruano. A continuación, conoce el fixture completo de la fase de grupos para los ‘merengues’: