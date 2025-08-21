Alianza Lima consiguió su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 (4-1 en el global) a Universidad Católica de Ecuador. Sin embargo, quien se llevó los reflectores fue Kevin Quevedo, que sacó un potente derechazo desde fuera del área que se coló en el arco defendido por Johan Lara.

Tras ello, muchos señalaron que el gol podría ser considerado como uno de los mejores del torneo. Ante esto, André Carrillo, actual jugador del Corinthians, en una reciente entrevista para 'Denganche' tuvo una peculiar reacción y afirmó que el tanto fue favorecido por la altura.

André Carrillo reacciona al gol de Kevin Quevedo en el triunfo de Alianza

Durante la entrevista, al ser consultado sobre el partido entre Alianza y Universidad Católica de Ecuador, Carrillo comentó que solo pudo ver el primer tiempo, pues debía descansar antes de la entrevista, por lo que no presenció el gol en vivo. Sin embargo, al mostrarle el video de la anotación de Quevedo, reaccionó sorprendido y soltó unas curiosas palabras: “Qué golazo, Dios. La altura también lo ayudó, yo creo, si no, no la clava ahí”, dijo en tono sarcástico el atacante.

¿Quién será el próximo rival de Alianza en la Sudamericana?

Por ahora, el duelo entre Universidad de Chile e Independiente no tiene ganador, ya que fue suspendido por los graves disturbios entre hinchas. La Conmebol anunció la cancelación del encuentro y evaluará qué pasará con ambos clubes, mientras Alianza Lima aguarda a su próximo rival en el torneo.