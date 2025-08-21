Alianza Lima derrotó a Universidad Católica 2-1 por los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025. De este modo, el excampeón de la Liga 1 accedió a la siguiente fase del prestigioso torneo Conmebol. El cuadro de La Victoria fue superior, aunque tuvieron algunos problemas al inicio del compromiso. Kevin Quevedo, Sergio Peña y Carlos Zambrano fueron las figuras de la histórica clasificación.

El club de La Victoria encendió las alarmas, ya que Carlos Zambrano se fue golpeado y falta muy poco para el clásico. El experimentado defensor fue pieza clave en la campaña aliancista a nivel internacional. Por este motivo, aclaró su estado físico en zona mixta.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su posible lesión previo al 'Clásico' ante Universitario

El back central aseguró que era necesario el cambio, pero no hay nada de que preocuparse previo al 'Clásico' ante Universitario de Deportes. "No es nada grave. Todo bien. Estaba calculando el tiempo hasta cuánto podía dar. Soy consciente que cuesta en la altura. Gracias a Dios se logró el objetivo”, reveló Carlos Zambrano en zona mixta luego del duelo ante Universidad Católica,

Además, analizó brevemente la histórica victoria de Alianza Lima en suelo ecuatoriano. "La obligación lo pone la gente. Todos los partidos son complicados. En estas instancias nadie sabe qué va a pasar. No nos sentimos favoritos ante nadie. El primer tiempo se nos complicó, nos costó mucho, pero supimos sobreponernos", aseguró el zaguero en el post partido.

¿Cuándo es el clásico Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará este domingo 24 de agosto. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Monumental de Ate, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de GOLPERÚ.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación del Universitario vs Alianza Lima?

"Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja", reveló el técnico de Universitario de Deportes en zona mixta.



