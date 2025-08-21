HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jefferson Farfán y su efusiva reacción ante gol de Kevin Quevedo en victoria de Alianza Lima: “Aprendiste rápido, sobrino”

Alianza Lima logró una histórica victoria frente a Universidad Católica de Ecuador, clasificando a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Jefferson Farfán se rindió ante golazo de Kevin Quevedo. Foto: composición LR/Jefferson Farfán/Agencia Blanquiazul
Alianza Lima consiguió un triunfo histórico frente a Universidad Católica de Ecuador y logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos comenzaron perdiendo con un gol tempranero de Azarías Londoño, pero luego apareció Eryc Castillo para empatar el encuentro de manera parcial. Posteriormente, el golazo del partido llegó al minuto 81 gracias a Kevin Quevedo. El atacante marcó un sensacional tanto de larga distancia tras un fuerte derechazo que hizo estallar las tribunas del Estadio Olímpico Atahualpa.

Tras esto, Jefferson Farfán, uno de los máximos referentes del club blanquiazul, destacó el gol de Quevedo mediante sus historias de Instagram, compartiendo el video de la jugada acompañado de una frase fiel a su estilo.

PUEDES VER: Independiente vs U. de Chile EN VIVO: ¿Conmebol eliminó a ambos equipos y Alianza Lima jugará semifinales de la Copa Sudamericana 2025?

Jefferson Farfán y su reacción ante el gol de Quevedo tras la victoria de Alianza

Fiel a su estilo, la ‘Foquita’ reaccionó ante semejante gol, dejando ver su felicidad tanto por el triunfo de Alianza como por el tanto de Kevin Quevedo. "Aprendiste rápido, sobrino. Golazo. ¡Arriba Alianza, caraj*!", escribió en su historia de Instagram.

Farfán reacciona a gol de Quevedo, Foto: vía IG

PUEDES VER: ¡Cierren todo! Kevin Quevedo anota espectacular golazo al ángulo ante U. Católica y Alianza Lima se mete en cuartos de Copa Sudamericana

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será este domingo 24, cuando enfrente a Universitario de Deportes por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Se espera un partidazo lleno de emociones debido al gran presente de ambas escuadras.

