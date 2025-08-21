Alianza Lima consiguió un triunfo histórico frente a Universidad Católica de Ecuador y logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos comenzaron perdiendo con un gol tempranero de Azarías Londoño, pero luego apareció Eryc Castillo para empatar el encuentro de manera parcial. Posteriormente, el golazo del partido llegó al minuto 81 gracias a Kevin Quevedo. El atacante marcó un sensacional tanto de larga distancia tras un fuerte derechazo que hizo estallar las tribunas del Estadio Olímpico Atahualpa.

Tras esto, Jefferson Farfán, uno de los máximos referentes del club blanquiazul, destacó el gol de Quevedo mediante sus historias de Instagram, compartiendo el video de la jugada acompañado de una frase fiel a su estilo.

Jefferson Farfán y su reacción ante el gol de Quevedo tras la victoria de Alianza

Fiel a su estilo, la ‘Foquita’ reaccionó ante semejante gol, dejando ver su felicidad tanto por el triunfo de Alianza como por el tanto de Kevin Quevedo. "Aprendiste rápido, sobrino. Golazo. ¡Arriba Alianza, caraj*!", escribió en su historia de Instagram.

Farfán reacciona a gol de Quevedo, Foto: vía IG

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será este domingo 24, cuando enfrente a Universitario de Deportes por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Se espera un partidazo lleno de emociones debido al gran presente de ambas escuadras.