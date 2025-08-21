'La Cobra' no ocultó su asombro por el largo camino de Alianza Lima en torneos internacionales. | Foto: composición LR/El Universo/TikTok

La clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana generó gran repercusión en redes sociales. Varios streamers nacionales e internacionales reaccionaron al histórico triunfo del cuadro 'blanquiazul' en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Entre ellos, el creador de contenido argentino 'La Cobra' destacó el reciente logro del equipo de 'La Victoria' y compartió sus impresiones sobre el buen momento que atraviesan los dirigidos por Néstor Gorosito.

La esperada reacción de 'La Cobra'

El popular streamer argentino expresó su asombro tras la histórica victoria de Alianza Lima en Ecuador por la Copa Sudamericana. En su análisis, resaltó el extenso camino internacional que ha recorrido el equipo de La Victoria, desde la fase 1 de la Copa Libertadores hasta su destacada participación en el segundo torneo más importante del continente.

No obstante, la reacción de 'La Cobra' generó diversas opiniones divertidas por la forma en que se tomó el triunfo de Alianza Lima, así como por el recuerdo aún vigente de la eliminación de Boca Juniors, que sigue presente en la memoria de los hinchas blanquiazules.

"Entiendan que no me duele, gente. No me duele, entiéndanlo. A mí no me afecta", respondió airadamente a su audiencia, que se burlaba por la racha ganadora de Alianza Lima en torneos internacionales.

¿Será Alianza Lima campeón de la Copa Sudamericana?

En plena interacción con su comunidad, 'La Cobra', con el rostro totalmente sorprendido, dejó abierta la posibilidad de que Alianza Lima pueda consagrarse campeón de la Copa Sudamericana si mantiene su racha ganadora. Por lo que, reflexionó seriamente si ese escenario es factible en la realidad.

Chat, ¿realmente creen que Alianza Lima va a ser campeón de la Copa Sudamericana? ¿Me lo dicen en serio?", preguntó a su comunidad, dejando en el aire la interrogante para todos los hinchas blanquiazules.