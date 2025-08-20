HOYSuscripcion LR Focus

Nueva tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulado de la Liga 1: ¿cómo quedan los clubes tras el descenso de Binacional?

Tras confirmación de la FPF sobre la expulsión de Binacional en la Liga 1, la tabla de posiciones ha sido alterada perjudicando a varios equipos.

Tras la expulsión de Binacional la Liga 1 sufrió cambios en la tabla acumulada. Foto: composición LR/Binacional
Tras la expulsión de Binacional la Liga 1 sufrió cambios en la tabla acumulada. Foto: composición LR/Binacional

El Torneo Clausura sufrió importantes cambios luego de que la Federación Peruana de Fútbol confirmara la expulsión de Deportivo Binacional de la Liga 1 y del Torneo Sub-18 2025. En un comunicado, la FPF recalcó que el club queda “definitivamente excluido” del certamen y advirtió que, de no acatar la medida, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes.

La decisión responde al cumplimiento de una resolución judicial que dejó sin efecto el amparo legal con el que el equipo de Juliaca había logrado volver a primera división tras su descenso en 2023. Esto impacta tanto en los equipos que ya enfrentaron al ‘Poderoso del Sur’ como en aquellos que tenían partidos pendientes, generando modificaciones en la tabla. Sporting Cristal dejó de ser líder al perder un encuentro ganado, lo que permitió a Universitario de Deportes ubicarse en la cima tanto del Clausura como del acumulado.

¿Cómo queda la tabla de posiciones del Torneo Clausura con el descenso de Binacional?

Con la exclusión de Binacional, clubes como Sporting Cristal y Cusco FC, que ya habían vencido al conjunto puneño, pierden los puntos obtenidos. En menor medida también se ven afectados Juan Pablo II y UTC, que habían empatado en el inicio del torneo.

ClubPJDGPuntos
1. Universitario6714
2. Sporting Cristal51113
3. Cusco FC4612
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético5+16
9. Los Chankas4-46
10. ADT5-46
11. Cienciano515
12. Comerciantes Unidos5-25
13. Juan Pablo II5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC4-40
19. Binacional (descendido)---

Tabla acumulada tras expulsión de Binacional de la Liga 1

Así quedaría el acumulado tras la salida de Deportivo Binacional de la Liga 1, que ha afectado a varios equipos del torneo.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Universitario 53 24 16 5 3 49 16 +33
2 Alianza Lima 48 24 14 6 4 30 16 +14
3 Cusco FC 46 22 14 4 4 41 21 +20
4 Sporting Cristal 45 23 14 3 6 42 24 +18
5 Alianza Atlético 40 23 12 4 7 31 20 +11
6 Deportivo Garcilaso 39 24 11 6 7 36 22 +14
7 FBC Melgar 39 24 10 9 5 33 26 +7
8 Sport Huancayo 38 24 11 5 8 32 30 +2
9 ADT 30 23 8 6 9 27 37 −10
10 Los Chankas 29 22 7 8 7 30 35 −5
11 Cienciano 28 23 6 10 7 35 30 +5
12 Atlético Grau 26 23 6 8 9 30 34 −4
13 Sport Boys 24 24 6 6 12 27 35 −8
14 Juan Pablo II College 24 23 6 6 11 26 36 −10
15 UTC 20 22 5 5 12 19 40 −21
16 Ayacucho FC 19 24 5 4 15 19 36 −17
17 Comerciantes Unidos 16 23 3 7 13 23 39 −16
18 Alianza Universidad 15 23 3 6 14 21 41 −20
19 Deportivo Binacional (D) 18 18 4 6 8 20 33 −13
