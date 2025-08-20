El Torneo Clausura sufrió importantes cambios luego de que la Federación Peruana de Fútbol confirmara la expulsión de Deportivo Binacional de la Liga 1 y del Torneo Sub-18 2025. En un comunicado, la FPF recalcó que el club queda “definitivamente excluido” del certamen y advirtió que, de no acatar la medida, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes.

La decisión responde al cumplimiento de una resolución judicial que dejó sin efecto el amparo legal con el que el equipo de Juliaca había logrado volver a primera división tras su descenso en 2023. Esto impacta tanto en los equipos que ya enfrentaron al ‘Poderoso del Sur’ como en aquellos que tenían partidos pendientes, generando modificaciones en la tabla. Sporting Cristal dejó de ser líder al perder un encuentro ganado, lo que permitió a Universitario de Deportes ubicarse en la cima tanto del Clausura como del acumulado.

¿Cómo queda la tabla de posiciones del Torneo Clausura con el descenso de Binacional?

Con la exclusión de Binacional, clubes como Sporting Cristal y Cusco FC, que ya habían vencido al conjunto puneño, pierden los puntos obtenidos. En menor medida también se ven afectados Juan Pablo II y UTC, que habían empatado en el inicio del torneo.

Club PJ DG Puntos 1. Universitario 6 7 14 2. Sporting Cristal 5 11 13 3. Cusco FC 4 6 12 4. Deportivo Garcilaso 6 5 12 5. Alianza Lima 6 2 11 6. Sport Huancayo 6 0 8 7. Melgar 6 -1 8 8. Alianza Atlético 5 +1 6 9. Los Chankas 4 -4 6 10. ADT 5 -4 6 11. Cienciano 5 1 5 12. Comerciantes Unidos 5 -2 5 13. Juan Pablo II 5 -2 5 14. Atlético Grau 4 -2 4 15. Alianza Universidad 5 -3 4 16. Ayacucho FC 6 -4 4 17. Sport Boys 6 -6 4 18. UTC 4 -4 0 19. Binacional (descendido) - - -

Tabla acumulada tras expulsión de Binacional de la Liga 1

Así quedaría el acumulado tras la salida de Deportivo Binacional de la Liga 1, que ha afectado a varios equipos del torneo.