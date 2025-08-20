Alianza Lima sigue con la ilusión en la Copa Sudamericana 2025. Luego de eliminar a la Universidad Católica de Ecuador en el Olímpico Atahualpa de Quito, el equipo blanquiazul tendrá que enfrentarse al ganador del partido entre la U. de Chile e Independiente de Avellaneda.

El duelo entre el equipo sureño y el gigante argentino se encuentra suspendido por una serie de disturbios registrados en las tribunas del Estadio Libertadores de América. El resultado parcial era 1-1 y, de momento, le otorga la clasificación al cuadro azul.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile o Independiente por Copa Sudamericana?

El Alianza Lima vs U. de Chile o Independiente se jugará entre el 19 y 24 de setiembre, fechas contempladas para el inicio de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿En qué canal ver el próximo partido de Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Los canales encargados de transmitir los próximos partidos de Alianza Lima en Copa Sudamericana serán ESPN y Disney Plus.