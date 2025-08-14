Universitario cayó ante Palmeiras en estos octavos de final ida de la Copa Libertadores

Una pesadilla vivió anoche el hincha de Universitario de Deportes que acompañó a su equipo en esta travesía por los octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco crema no pudo ante el poderío del Palmeiras y cayó 0-4 en el Monumental.

Los brasileños se acomodaron rápidamente en el campo de juego por lo que no tardó nada en romper el cero y empezar a encaminar la goleada. Una falta dentro del área de Matías Di Benedetto sobre Vitor Roque fue pitada con la pena máxima. El defensor paraguayo Gustavo Gómez (7’) se paró frente al balón y cambió por gol.

Cinco minutos más tarde llegaría otro golpe para los dirigidos por Jorge Fossati. José López (12’) combinó con Roque en pared y pese a la marca que tenía encima, se metió al área y definió de zurda para ampliar la ventaja.

La “U” intentó reaccionar con un buen cabezazo de Alex Valera tras previo centro de Andy Polo, pero el esférico pasó muy cerca del arco defendido por Weverton. Parecía que Universitario reaccionaba y se fue con todo en busca del descuento, pero el ‘Verdao’ empezó a sentenciar la serie antes de la media hora de juego.

Esta vez sería el turno de Vitor Roque (30’) tras recibir un excelente pase por parte de Joaquin Piquerez. El ex Barcelona la bajó con el pecho, se sacó de encima a William Riveros y sacó un zurdazo imposible para Sebastián Britos, quien vio cómo cayó su arco por tercera vez.

Palmeiras dejó de pisar el pie en el acelerador y con el resultado a su favor se fueron al descanso. Para el complemento, Fossati envió a Jorge Murrugarra por Rodrigo Ureña, quien no jugó un buen partido.

Las cosas no podían salir peor para la “U” cuando Riveros vio la tarjeta roja sobre los 52 minutos por una dura falta contra López. El juez argentino Facundo Tello, apoyado por el VAR, revisó la acción y sacó del partido al paraguayo.

Los ingresos de Diego Churín y Jesús Castillo no alcanzaron para buscar el de honor y fue Palmeiras que encontró el 4-0 a través de un frentazo de López (75’). El VAR revisó la acción por un posible off-side del argentino, pero el gol se convalidó.

Ya sin nada que ofrecer, el juez pitó el final y la “U” jugará la próxima semana la revancha en el Allianz Parque de Sao Paulo.