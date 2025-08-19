Jesús Castillo y Pedro Aquino salieron al extranjero desde Sporting Cristal, pero volvieron al Perú para jugar por otros clubes. Foto: composición de LR/Universitario/Alianza Lima

Jesús Castillo y Pedro Aquino salieron al extranjero desde Sporting Cristal, pero volvieron al Perú para jugar por otros clubes. Foto: composición de LR/Universitario/Alianza Lima

Pedro Aquino, jugador que se volvió referente para los hinchas de Sporting Cristal por los títulos que ganó con camiseta celeste, acaba de fichar por Alianza Lima. El volante estaba disponible en este mercado de fichajes tras no entrar en los planes del Santos Laguna, pero su exequipo descartó cualquier posibilidad de contratarlo. Ante esta situación, en La Victoria aprovecharon para ir a la carga por él y asegurarlo como nuevo refuerzo.

La llegada de la 'Roca' generó diversas reacciones en los simpatizantes rimenses. Un sector de la afición recordó cómo, hace apenas unos meses, el volante proclamaba su hinchaje por Cristal, pese a lo cual terminó aceptando la oferta de los íntimos. Con este fichaje, Aquino pasó a integrar una lista conformada por futbolistas campeones en el cuadro bajopontino que decidieron continuar sus carreras en los dos máximos rivales del club: Alianza y Universitario.

¿Qué futbolistas campeones en Cristal juegan por Alianza y la 'U'?

Actualmente, la plantilla de Alianza Lima tiene a 4 jugadores con pasado en el Rímac, aunque solo 3 de ellos llegaron a ser campeones nacionales con el club celeste. Se trata de Pedro Aquino (2014 y 2016), Renzo Garcés (2018) y Gianfranco Chávez (2018 y 2020). Josué Estrada, por su parte, ganó el Torneo Apertura 2015, pero perdió la final de ese año y en el 2016 no terminó la temporada con el plantel que se alzó con el título.

En Universitario, son 3 los jugadores que supieron campeonar con Sporting Cristal antes de fichar por el elenco de Ate: Horacio Calcaterra (2014, 2016, 2018 y 2020), Gabriel Costa (2016, 2018) y Jesús Castillo (2020). El caso de 'Calca' es peculiar, pues en el 2013 ya había jugado por la 'U' y al año siguiente pasó a tienda cervecera.

Gianfranco Chávez y Horacio Calcaterra fueron capitanes en Sporting Cristal. Foto: archivo/GLR

¿Qué jugadores de Sporting Cristal pasaron por la 'U' y Alianza?

En contraste, actualmente los bajopontinos también cuentan con futbolistas que pasaron por los 'compadres': Miguel Araujo, Cristian Benavente y Catriel Cabellos (Alianza Lima), así como Christofer Gonzales e Irven Ávila (Universitario).

De este grupo, Araujo y Benavente gritaron campeón con los íntimos en 2017 y 2022, respectivamente. En tanto, 'Canchita' lo hizo en el conjunto estudiantil en el 2013.