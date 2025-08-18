HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Óscar del Portal contradice a Jorge Fossati por programación y arremete contra Universitario: "Ahora sí se están quejando"

El periodista deportivo cuestionó las recientes declaraciones del DT de Universitario y señaló que los reclamos de ahora tuvieron que hacerlos al inicio de la temporada.

Óscar del Portal invitó a los jugadores que se quejen contra los dirigentes de la FPF. Foto: composición LR/captura de Fútbol en América/L1 Max
Óscar del Portal invitó a los jugadores que se quejen contra los dirigentes de la FPF. Foto: composición LR/captura de Fútbol en América/L1 Max

Universitario no pudo de visita y obtuvo un empate ante Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, la 'U' quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades. El partido estuvo marcado por una polémica en el complemento, cuando el árbitro invalidó el segundo de gol de Álex Valera por una posición adelantada previa de José Carabalí. Por ello, al término del compromiso, jugadores y dirigentes se quejaron de esta decisión y señalaron que presentarán un reclamo formal. En medio de este panorama, el periodista Óscar del Portal expresó su postura y calificó de extraños estas quejas del elenco crema.

En la última edición del programa 'Fútbol en América', Del Portal respondió a Jorge Fossati, quien se había quejado por la programación de encuentros. Asimismo, enfatizó en que los reclamos tuvieron que hacerlos al inicio de la temporada y no a estas alturas de la competencia.

PUEDES VER: Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: Hay doble error

lr.pe

Óscar del Portal despotricó contra Universitario tras reclamos

"Creo que en vez de tomar acciones legales, como la 'U' quiere, hubieran tomado acción antes que se promulgue los reglamentos. Escuché a Fossati quejarse por la programación de partidos porque deberían jugar después de 72 horas. En verdad, el reglamento habla de que no puedes jugar antes de dos días, quiere decir que la regla sí se cumplió. Si están en contra de eso, lo dicen en enero para que el reglamento no se promulgue", dijo en un comienzo.

Asimismo, cuestionó la razón por la que Universitario ha estado de acuerdo con la FPF en los últimos años. "Lo otro. Si están en contra de la tecnología o del VAR en el fútbol peruano también pueden decirlo antes. Lo que pasa es que Universitario ha sido muy eficiente estos dos años, pero ha sido también un club que ha apoyado en todo a la FPF. Ahora sí se están quejando. Es raro que Universitario apruebe cada vez que hay un balance en la Federación, el cual no paga a sus clubes", agregó.

Finalmente, instó a los jugadores que dejen de pensar que el fútbol peruano no crece por las decisiones arbitrales. Bajo su punto de vista, nuestro balompié no se desarrolla por el mal manejo de los mandatarios a cargo.

"No entiendo cómo un club que se jacta de haber administrado correctamente puede aprobar los balances de los estados financieros de una Federación que no le paga a sus clubes. Es increíble. Entonces, estos reclamos que no sean cuando les pase en la cancha, esto debió ser al inicio. Porque un árbitro cobre mal no quiere decir que va a crecer o no el fútbol peruano. El fútbol peruano no crece por sus autoridades, por sus dirigentes, y sus representantes en los clubes son los que votan a favor por los dirigentes de la FPF. Entonces, jugadores, cuando se retiren, quéjense y formen una comunidad para decirle no a la Federación o no a los dirigentes cuando hacen este tipo de injusticias", concluyó.

PUEDES VER: Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: Cuando analizas el mercado...

lr.pe

Universitario anuncia acciones legales tras empate ante Huancayo

Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, declaró a los medios que pedirán acceder a los audios del VAR para entender los motivos detrás de la decisión de marcar posición adelantada. Además, criticó la organización del encuentro y afirmó que consideran que fueron perjudicados.

"Vamos a tomar acciones legales de todas maneras. Vamos a pedir los audios del VAR y ver de qué manera determinan la acción. Es rarísimo. Te perjudican, te hacen jugar 12 del día en la altura, el esfuerzo de los muchachos queda mellado y de hecho vamos a tomar medidas", comentó a la prensa.

