HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Fútbol Peruano

Jorge Fossati y su sarcástico mensaje a la Liga 1 por programación apretada previo a duelo con Palmeiras: "Parece que tienen superpoderes"

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, criticó la programación del equipo tras el partido contra Sport Huancayo.

Jorge Fossati fue critico con la programación de la Liga 1. Foto: captura L1 Max
Jorge Fossati fue critico con la programación de la Liga 1. Foto: captura L1 Max

Universitario llegaba con la consigna de vencer a Sport Huancayo para recuperar el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, el equipo de Jorge Fossati no logró sostener la ventaja y terminó igualando en condición de visitante por la fecha 6. Los cremas se adelantaron con un tanto de Álex Valera a los 8 minutos, pero Javier Sanguinetti selló el 1-1 a los 63’. La gran controversia del partido fue el segundo gol de Valera, que fue anulado por un ajustado fuera de juego. Con este resultado, Universitario suma 14 puntos, quedando a dos del líder Sporting Cristal.

Durante la conferencia de prensa tras el duelo, el entrenador crema salió a hablar y fue crítico con la programación de la 'U', sobre todo teniendo en cuenta que en pocos días enfrentarán a Palmeiras.

PUEDES VER: ¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

lr.pe

Jorge Fossati y su sarcástico mensaje por programación de la Liga 1

"A dos días y medio por haber jugado por la copa, tenía entendido que en los últimos tiempos, no son cosas que yo manejo, pero sí he escuchado de gente que sabe, que FIFA ha establecido que no se pueden fijar en menos de 72 horas, pero parece que la Liga acá tiene superpoderes", explicó en un primer momento.

"A la fecha tuvimos que agregarle, desgraciadamente, cosas raras que no son de hoy. Lo que pasa es que, si no son cosas grandes, por ahí no se ven. Pero en la interna de Universitario saben que yo no vengo hablando desde hoy, sino desde hace 4 o 5 partidos atrás. De todas formas, nosotros no estamos para pelear en esa área, sino para hacer lo mejor que podamos en la cancha", agregó.

Fossati y su autocrítica tras empate de Universitario frente a Sport Huancayo

En otro momento, el DT habló sobre el desarrollo del compromiso, donde se mostró disgustado por este empate.

"Creo que hicimos más que méritos para llevarnos el triunfo, pero esto no se gana con méritos, se gana con goles. Algunos los desperdiciamos: iban 6 o 7 minutos del primer tiempo y ya habíamos tenido 3 o 4 ocasiones. Y bueno, hubo otra que, siendo totalmente legal, fue invalidada. El VAR no está puesto para situaciones milimétricas; basta con leer un poco el reglamento y entender para qué está. Yo ya lo he dicho de otras maneras: el VAR no garantiza nada, porque cuando quiere ve hormigas y cuando no quiere no ve elefantes", explicó el DT.

Notas relacionadas
Santamaría y su amargo lamento tras dejar escapar el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo: "Nos generaron una y terminó en gol"

Santamaría y su amargo lamento tras dejar escapar el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo: "Nos generaron una y terminó en gol"

LEER MÁS
Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

LEER MÁS
¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

LEER MÁS
Universitario no pudo ante Sport Huancayo: empató de visita y queda rezagado en el Torneo Clausura

Universitario no pudo ante Sport Huancayo: empató de visita y queda rezagado en el Torneo Clausura

LEER MÁS
¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

LEER MÁS
Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Santamaría y su amargo lamento tras dejar escapar el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo: "Nos generaron una y terminó en gol"

Santamaría y su amargo lamento tras dejar escapar el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo: "Nos generaron una y terminó en gol"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota