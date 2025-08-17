Universitario llegaba con la consigna de vencer a Sport Huancayo para recuperar el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, el equipo de Jorge Fossati no logró sostener la ventaja y terminó igualando en condición de visitante por la fecha 6. Los cremas se adelantaron con un tanto de Álex Valera a los 8 minutos, pero Javier Sanguinetti selló el 1-1 a los 63’. La gran controversia del partido fue el segundo gol de Valera, que fue anulado por un ajustado fuera de juego. Con este resultado, Universitario suma 14 puntos, quedando a dos del líder Sporting Cristal.

Durante la conferencia de prensa tras el duelo, el entrenador crema salió a hablar y fue crítico con la programación de la 'U', sobre todo teniendo en cuenta que en pocos días enfrentarán a Palmeiras.

Jorge Fossati y su sarcástico mensaje por programación de la Liga 1

"A dos días y medio por haber jugado por la copa, tenía entendido que en los últimos tiempos, no son cosas que yo manejo, pero sí he escuchado de gente que sabe, que FIFA ha establecido que no se pueden fijar en menos de 72 horas, pero parece que la Liga acá tiene superpoderes", explicó en un primer momento.

"A la fecha tuvimos que agregarle, desgraciadamente, cosas raras que no son de hoy. Lo que pasa es que, si no son cosas grandes, por ahí no se ven. Pero en la interna de Universitario saben que yo no vengo hablando desde hoy, sino desde hace 4 o 5 partidos atrás. De todas formas, nosotros no estamos para pelear en esa área, sino para hacer lo mejor que podamos en la cancha", agregó.

Fossati y su autocrítica tras empate de Universitario frente a Sport Huancayo

En otro momento, el DT habló sobre el desarrollo del compromiso, donde se mostró disgustado por este empate.

"Creo que hicimos más que méritos para llevarnos el triunfo, pero esto no se gana con méritos, se gana con goles. Algunos los desperdiciamos: iban 6 o 7 minutos del primer tiempo y ya habíamos tenido 3 o 4 ocasiones. Y bueno, hubo otra que, siendo totalmente legal, fue invalidada. El VAR no está puesto para situaciones milimétricas; basta con leer un poco el reglamento y entender para qué está. Yo ya lo he dicho de otras maneras: el VAR no garantiza nada, porque cuando quiere ve hormigas y cuando no quiere no ve elefantes", explicó el DT.