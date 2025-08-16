HOYSuscripcion LR Focus

Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Deportes

Jorge Fossati enfocado en Sport Huancayo por el Torneo Clausura tras caer goleado ante Palmeiras: "El dolor y la bronca está"

El experimentado entrenador de la 'U' quiere pasar la página lo antes posible luego de caer por goleada ante Palmeiras por los octavos de final en Libertadores. Además, confirmó que está enfocado en el Clausura.

Jorge Fossati buscará pasar la página ante Sport Huancayo. Foto: Lr/L1 MAX

Jorge Fossati fue abordado por la prensa deportiva, en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, antes de viajar a Huancayo para enfrentarse al 'Rojo Matador' por al sexta fecha del Torneo Clausura. Universitario llega golpeado luego de una contundente paliza ante Palmeiras en los octavos de final de la Copa Liberadores. El 'Nono' intentará pasar el trago amargo con una victoria que lo mantenga en la cima de la tabla de posiciones.

La 'U' intentará cerrar la herida contra Sport Huancayo, aunque no será un partido fácil por la altura y la sensible baja de Rodrigo Ureña en el centro del campo. Los locales intentarán hacer daño con sus rápidos contragolpes y el historia que los favorece, ya que los 'cremas' no ganan en esa ciudad desde el 2021.

¿Qué dijo Jorge Fossati previo al partido ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura?

El DT de Universitario quiere pasar la página, aunque reconoció que no será sencillo olvidar ese oscuro episodio. "El dolor y bronca está (por ser goleados ante Palmeiras), pero bueno, ya se ha dejado atrás el partido como se trata de hacer siempre. No tenemos tiempo para grandes celebraciones ni grandes tristezas. Tenemos que encarar el partido contra Sport Huancayo con rapidez", reveló Jorge Fossati.

Asimismo, confirmó que la 'U' estará enfocada 100% en el Torneo Clausura, dado que la llave en Copa Libertadores la ve casi imposible de revertir. "Ahora la idea, con más razón , es pensar en el Torneo Clausura", enfatizó el estratega uruguayo antes de viajar a Huancayo.

Posible formación de Universitario frente a Sport Huancayo

El conjunto crema podría salir al terreno de juego con los siguientes nombres: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera.

Los huancaínos saldrían al campo con los siguientes nombres: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes; Javier Sanguinetti, Isaías Luján y Janio Pósito

Canal TV del Universitario contra Sport Huancayo

El Universitario contra Sport Huancayo se podrá ver a través de L1 MAX en todo el Perú. Esta señal está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los encuentros en streaming.



