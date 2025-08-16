Hernán Barcos realizó un gran gesto con Erick Noriega, ya que en el partido de Alianza Lima ante ADT le entregó la cinta de capitán al volante central que dejará el club para jugar en Gremio. El emotivo momento fue acompañado por un fuerte abrazo entre ambas figuras y una ovación de todo el Estadio Alejandro Villanueva.

Erick Noriega tendría todo cerrado con Gremio y el lunes viajaría a Brasil para unirse al excampeón de la Copa Libertadores. Por este motivo, el 'Pirata' Barcos al ser cambiado decidió darle la cinta de capitán por última vez. Sin duda, una escena que quedará en la retina de todos los hinchas de Alianza Lima.

¿Cuál fue la emotiva despedida de Kevin Quevedo a Noriega tras su salida de Alianza Lima?

El extremo optó por rememorar los instantes vividos junto a su compañero durante la concentración previa a los partidos de Alianza. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen de ambos antes de un encuentro, evidenciando la sólida amistad que los une.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de Liga 1 en la jornada 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

¿Hasta cuándo es el contrato de Erick Noriega con Alianza Lima?

Inicialmente, Erick Noriega había firmado un contrato por un año y medio, lo que significaba que quedaría libre a fines de 2025. No obstante, gracias a su destacado rendimiento en la primera parte de la Liga 1 y la Copa Libertadores, el volante centra jugará en Gremio de Porto Alegre.