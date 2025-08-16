VER Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Liga 3: ¿a qué hora y donde ver el clásico?

Universitario enfrentará a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la Liga 3. Foto: composición LR/Universitario/Alianza

Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en un encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo B de la Liga 3. Este clásico de reservas se llevará a cabo en el estadio Matute y se espera un duelo con grandes emociones debido a la rivalidad de ambos conjuntos. El partido está programa para el día domingo 17 de agosto.

Los blanquiazules, con Juan Delgado, Carlos Gómez y Mauricio Arrasco, buscarán debutar con una victoria en la Fase Final de la Liga 3 para comenzar con el pie derecho y reafirmar su dominio sobre los merengues en el torneo de ascenso. Por su parte, los cremas, con Julinho Astudillo, Eduardo Urtecho y Nicolás Rengifo, intentarán poner fin a su mala racha frente a los íntimos.

¿A qué hora es el partido de Universitario contra Alianza Lima por la Liga 3?

El enfrentamiento entre Alianza y Universitario se podrá seguir desde las 10.00 a.m. (hora peruana). A continuación, la lista para los demás países.

Colombia: 10.00 a.m.

Ecuador: 10.00 a.m.

Bolivia: 11.00 a.m.

Venezuela: 11.00 a.m.

Chile: 11.00 a.m.

Paraguay: 11.00 a.m.

Argentina: 12.00 p.m.

Uruguay: 12.00 p.m.

Brasil: 12.00 p.m.

¿Cuándo juega Universitario contra Alianza Lima por la Liga 3?

El encuentro estás programado para este domingo 17, se espera un partidazo, pues los cremas buscarán cortar su mala racha frente a Alianza.

¿En qué canal ver Alianza contra Universitario por la Liga 3?

El encuentro podrá seguirse desde el YouTube oficial de DyJ Sports. Además, podrás seguirlo aquí en La República Deportes.

¿En qué estadio juega Alianza contra Universitario?

El compromiso se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

¿Cómo vienen ambos equipos para este compromiso?

Alianza Lima llega a este encuentro luego de golear 3-0 a Sport Boys en el Estadio Hugo Sotil Yerén, con tantos de Braidy Paz, Mauricio Arrasco y Said Peralta. Antes de ello, el equipo dirigido por Kenji Aparicio había caído por la mínima en su visita a Amazon Callao en el Estadio Campolo Alcalde.

En tanto, Universitario de Deportes arriba tras empatar 1-1 con Unión Huaral en el Estadio Julio Lores Colán, gracias al gol de Eduardo Urtecho. Previamente, el conjunto de Jorge Araujo sufrió una inesperada derrota por la mínima frente a Pacífico FC en Campo Mar U.