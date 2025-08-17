HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      
Fútbol Peruano

Pablo Ceppelini y su categórico mensaje tras recuperar su nivel con Alianza Lima: "Vine a ser campeón"

Después de la victoria de Alianza Lima ante ADT, Pablo Ceppelini se refirió a sus recientes participaciones en el equipo blanquiazul y prometió celebrar un título a final de temporada.

Pablo Ceppelini fue titular en el triunfo de Alianza Lima ante ADT. Foto: captura de L1 Max
Pablo Ceppelini fue titular en el triunfo de Alianza Lima ante ADT. Foto: captura de L1 Max

Alianza Lima pisó firme en Matute y ganó 3-1 a ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero fueron los autores de los goles para el triunfo blanquiazul. Sin embargo, uno que jugó un partido sobresaliente fue Pablo Ceppelini. El uruguayo ha vuelto a encontrar su mejor versión en los últimos partidos tras superar su lesión y es vital en el esquema de Néstor Gorosito. Al término de los 90 minutos, reconoció que tiene una deuda con el hincha íntimo.

Ceppelini tuvo un buen inicio con Alianza, pero fue perdiendo protagonismo y muchos aficionados pedían su salida antes del Clausura. Hoy en día, ha encontrado un rendimiento más óptimo para aportar con goles y asistencias. Por ello, señaló que quiere seguir en este nivel para poder alzar un título a final de la temporada.

PUEDES VER: Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

lr.pe

¿Qué dijo Ceppelini tras recuperar su nivel con Alianza Lima?

En principio, Ceppelini contó cómo se viene sintiendo tras sus últimas actuaciones con Alianza Lima. "Bien. Cuando llegué, generé una expectativa muy grande. Después llegó la lesión, que fue la primera en mi carrera con 33 años. Sentí dudas. Uno siempre quiere jugar. Más la sanción de la Copa, uno se bajonea. Pero de a pocos, con la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico, estoy encontrando la confianza que nuevamente necesitaba", declaró para L1 Max.

Asimismo, reconoció que ha logrado dar lo mejor de sí en Alianza; sin embargo, prometió ayudar en este último tramo de la campaña para conseguir los objetivos.

"Sí, (tengo una deuda). Vine a ser campeón. Estoy feliz de acompañar al grupo en la Copa. Los muchachos han hecho un gran trabajo y ahora yo quiero aportar con mi granito de arena para ayudar a conseguir el título. Uno siempre quiere hacer historia, dejar su huella", agregó.

PUEDES VER: Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

lr.pe

Ceppelini habla sobre partida de Noriega a Gremio de Porto Alegre

No todo fue alegría en La Victoria. Pese al triunfo, la tristeza estuvo presente por la partida de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre. El volante deja Alianza tras un gran rendimiento y Pablo Ceppelini no pudo evitar hablar sobre la nueva aventura del 'Samurái'.

"La verdad que sí. Una pérdida muy grande la de Noriega, lo vamos a extrañar mucho. Es un líder dentro del vestuario y la cancha. Lo mejor para su futuro y desearle muchos éxitos. Le agradecí por todo lo que le ha dado a Alianza, por todo lo que me ayudó desde que llegué. Es un gran compañero y excelente persona. Va a ser un jugador que va a estar 8 o 10 años en la selección. Es un gran paso para su carrera", mencionó.

