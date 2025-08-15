Universitario no pudo en calidad de local y cayó goleado 4-0 ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Gómez Portillo, José Manuel López (doblete) y Vitor Roque fueron los autores de todos los goles en el Monumental, dejando así la llave casi cerrada de cara a la vuelta en Brasil. Uno de los futbolistas de la 'U' más criticados fue Williams Riveros, quien además se fue expulsado en la etapa complementaria. Carlos Galván, exjugador del cuadro crema, no pudo evitar cuestionarlo durante una trasmisión en vivo.

El popular 'Negro', junto a otros panelistas de 'A Presión', reaccionaron al partido entre la 'U' y el Verdao por el canal de YouTube del mencionado programa. En el tercer gol de la visita, el exdefensor señaló que Riveros cometió un serio error al mirar a la pelota y no al jugador.

Carlos Galván reaccionó en vivo al Universitario vs Palmeiras

"Qué lento todos", comenzó diciendo, previo al pase largo a Vitor Roque, quien le terminó ganando la posición al central paraguayo para luego definir fuerte arriba de Sebastián Britos. Al concretarse el tanto, Galván explotó y aseguró que si el técnico Jorge Fossati no hacía cambios el resultado podía terminar más abultado.

"Offside qué Riveros. Mira a Aldo Corzo... pero Riveros marca, no mires la pelota. Corzo no sabía si adelantar, (ahí hay error) del líbero. Tenemos una defensa lenta, vamos a sufrir todo el partido de esa manera, si Fossati no hace cambios nos vamos a comer 6 (goles). (Hay responsabilidad) de Inga también", manifestó, con evidente signos de preocupación.

"Riveros está mirando la pelota, no al jugador", añadió segundos después. Cabe precisar que el defensor de 32 años no terminó el partido, ya que vio la cartulina roja al minuto 53 del segundo tiempo, luego de la revisión VAR.

Así fue el 3-0 de Palmeiras ante Universitario

La goleada parcial por parte del Verdao llegó al minuto 30 del primer tiempo.

¿Cuándo es el partido de vuelta de Universitario ante Palmeiras?

El segundo encuentro que definirá al equipo que pase a cuartos de final de la Conmebol Libertadores se disputará el próximo jueves 21 de agosto a partir de las 7.30 p. m. en el Allianz Parque, en Sao Paulo.