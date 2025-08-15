HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Deportes

Galván y su fuerte reacción en vivo contra Williams Riveros en tercer gol de Palmeiras ante Universitario: "Pero marca, no mires la pelota"

El exfutbolista reaccionó al Universitario vs Palmeiras y, en el tercer gol, tuvo una fuerte crítica a Williams Riveros, así como al resto de la defensa crema, a quienes calificó como "lentos".

Carlos Galván salió campeón con Universitario en el 2009. Foto: composición LR/captura de 'A Presión'
Carlos Galván salió campeón con Universitario en el 2009. Foto: composición LR/captura de 'A Presión'

Universitario no pudo en calidad de local y cayó goleado 4-0 ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Gómez Portillo, José Manuel López (doblete) y Vitor Roque fueron los autores de todos los goles en el Monumental, dejando así la llave casi cerrada de cara a la vuelta en Brasil. Uno de los futbolistas de la 'U' más criticados fue Williams Riveros, quien además se fue expulsado en la etapa complementaria. Carlos Galván, exjugador del cuadro crema, no pudo evitar cuestionarlo durante una trasmisión en vivo.

El popular 'Negro', junto a otros panelistas de 'A Presión', reaccionaron al partido entre la 'U' y el Verdao por el canal de YouTube del mencionado programa. En el tercer gol de la visita, el exdefensor señaló que Riveros cometió un serio error al mirar a la pelota y no al jugador.

PUEDES VER: 'Será jugador de Perú por 10 años': Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

lr.pe

Carlos Galván reaccionó en vivo al Universitario vs Palmeiras

"Qué lento todos", comenzó diciendo, previo al pase largo a Vitor Roque, quien le terminó ganando la posición al central paraguayo para luego definir fuerte arriba de Sebastián Britos. Al concretarse el tanto, Galván explotó y aseguró que si el técnico Jorge Fossati no hacía cambios el resultado podía terminar más abultado.

"Offside qué Riveros. Mira a Aldo Corzo... pero Riveros marca, no mires la pelota. Corzo no sabía si adelantar, (ahí hay error) del líbero. Tenemos una defensa lenta, vamos a sufrir todo el partido de esa manera, si Fossati no hace cambios nos vamos a comer 6 (goles). (Hay responsabilidad) de Inga también", manifestó, con evidente signos de preocupación.

"Riveros está mirando la pelota, no al jugador", añadió segundos después. Cabe precisar que el defensor de 32 años no terminó el partido, ya que vio la cartulina roja al minuto 53 del segundo tiempo, luego de la revisión VAR.

PUEDES VER: DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: 'Esperábamos más dificultades'

lr.pe

Así fue el 3-0 de Palmeiras ante Universitario

La goleada parcial por parte del Verdao llegó al minuto 30 del primer tiempo.

¿Cuándo es el partido de vuelta de Universitario ante Palmeiras?

El segundo encuentro que definirá al equipo que pase a cuartos de final de la Conmebol Libertadores se disputará el próximo jueves 21 de agosto a partir de las 7.30 p. m. en el Allianz Parque, en Sao Paulo.

Notas relacionadas
Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

LEER MÁS
DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

LEER MÁS
Octavos de final en Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida con la goleada a Universitario

Octavos de final en Copa Libertadores 2025: resultados de los partidos de ida con la goleada a Universitario

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

LEER MÁS
DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

DT de Palmeiras sorprendido por la goleada ante Universitario por Copa Libertadores: "Esperábamos más dificultades"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Deportes

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

HOY Universitario vs Palmeiras EN VIVO: hora de transmisión del partido por Copa Libertadores 2025

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota