Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura
Cusco FC es el actual líder, pero Sporting Cristal y Universitario lo siguen de cerca. Conoce cómo marchan todos los equipos en la tabla del Torneo Clausura 2025.
El Torneo Clausura 2025 está de candela. Por el momento, Cusco FC es el líder absoluto con 12 unidades. El equipo de Miguel Rondelli atraviesan un momento espléndido y están invictos en el campeonato. Sin embargo, no pueden dormirse porque Sporting Cristal y Universitario lo siguen muy de cerca. Los rimenses y cremas esperan un tropiezo de los dorados para tomar la cima y que todo sea más ajustado.
En esta jornada, la 'U' recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental en busca de tres puntos que los mantenga entre los de arriba. Por su parte, Cristal choca con Melgar en el Gallardo. Además, Alianza Lima, que ha perdido cierto terreno en la competición, visitará a Ayacucho FC.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
A continuación, marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Cusco FC está en la cima, mientras que Sporting Cristal y Universitario son sus escoltas.
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Cusco FC
|4
|7
|12
|2. Sporting Cristal
|4
|10
|10
|3. Universitario
|4
|6
|10
|4. Deportivo Garcilaso
|4
|4
|8
|5. Sport Huancayo
|4
|1
|7
|6. Cienciano
|5
|1
|5
|7. Alianza Lima
|4
|-1
|5
|8. Melgar
|3
|-1
|4
|9. Binacional
|3
|0
|4
|10. Atlético Grau
|3
|-1
|4
|11. Juan Pablo II
|4
|-2
|4
|12. Ayacucho FC
|4
|-2
|4
|13. Sport Boys
|4
|-4
|4
|14. Alianza Atlético
|3
|0
|3
|15. Alianza Universidad
|4
|-3
|3
|16. ADT
|3
|-3
|3
|17. ChanKas CYC
|3
|-5
|3
|18. Comerciantes Unidos
|4
|-3
|2
|19. UTC
|3
|-2
|1
Tabla acumulado de la Liga 1 2025
Universitario permanece en la cima, pero Cusco FC ha recortado distancia. Solo tres puntos separan a merengues y dorados.
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Universitario
|22
|+32
|49
|2. Cusco FC
|22
|+21
|46
|3. Sporting Cristal
|22
|+17
|42
|4. Alianza Lima
|22
|+11
|42
|5. Alianza Atlético
|22
|+8
|37
|6. Sport Huancayo
|22
|+3
|37
|7. Melgar
|22
|+7
|36
|8. Deportivo Garcilaso
|22
|+13
|35
|9. Cienciano
|23
|+5
|28
|10. ADT
|21
|-9
|27
|11. Atlético Grau
|21
|-2
|26
|12. Chankas
|21
|-6
|26
|13. Sport Boys
|22
|-6
|24
|14. Juan Pablo II
|22
|-10
|23
|15. Binacional
|21
|-13
|22
|16. UTC
|21
|-19
|20
|17. Ayacucho
|22
|-15
|19
|18. Alianza Universidad
|22
|-20
|14
|19. Comerciantes Unidos
|22
|-17
|13
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Viernes 8 de agosto
- Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano
Sábado 9 de agosto
- Ayacucho FC vs Alianza Lima | 1:00 p.m.
- ADT de Tarma vs Sport Huancayo | 3:15 p.m.
- Universitario vs Sport Boys | 6:30 p.m.
Domingo 10 de agosto
- Sporting Cristal vs Melgar | 11:00 a.m.
- Los Chankas vs Atlético Grau | 1:15 p.m.
- Juan Pablo II vs Binacional | 3:30 p.m.
Lunes 11 de agosto
- Alianza Atlético vs UTC | 3:00 p.m.
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad | 7:00 p.m.