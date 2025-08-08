HOYSuscripcion LR Focus

Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     
Fútbol Peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Cusco FC es el actual líder, pero Sporting Cristal y Universitario lo siguen de cerca. Conoce cómo marchan todos los equipos en la tabla del Torneo Clausura 2025.

Cusco FC es líder del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/difusión
Cusco FC es líder del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/difusión

El Torneo Clausura 2025 está de candela. Por el momento, Cusco FC es el líder absoluto con 12 unidades. El equipo de Miguel Rondelli atraviesan un momento espléndido y están invictos en el campeonato. Sin embargo, no pueden dormirse porque Sporting Cristal y Universitario lo siguen muy de cerca. Los rimenses y cremas esperan un tropiezo de los dorados para tomar la cima y que todo sea más ajustado.

En esta jornada, la 'U' recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental en busca de tres puntos que los mantenga entre los de arriba. Por su parte, Cristal choca con Melgar en el Gallardo. Además, Alianza Lima, que ha perdido cierto terreno en la competición, visitará a Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A continuación, marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Cusco FC está en la cima, mientras que Sporting Cristal y Universitario son sus escoltas.

ClubPJDGPuntos
1. Cusco FC4712
2. Sporting Cristal41010
3. Universitario4610
4. Deportivo Garcilaso448
5. Sport Huancayo417
6. Cienciano515
7. Alianza Lima4-15
8. Melgar3-14
9. Binacional304
10. Atlético Grau3-14
11. Juan Pablo II4-24
12. Ayacucho FC4-24
13. Sport Boys4-44
14. Alianza Atlético303
15. Alianza Universidad4-33
16. ADT3-33
17. ChanKas CYC3-53
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC3-21

Tabla acumulado de la Liga 1 2025

Universitario permanece en la cima, pero Cusco FC ha recortado distancia. Solo tres puntos separan a merengues y dorados.

ClubPJDFPuntos
1. Universitario22+3249
2. Cusco FC22+2146
3. Sporting Cristal22+1742
4. Alianza Lima22+1142
5. Alianza Atlético22+837
6. Sport Huancayo22+337
7. Melgar22+736
8. Deportivo Garcilaso22+1335
9. Cienciano23+528
10. ADT21-927
11. Atlético Grau21-226
12. Chankas21-626
13. Sport Boys22-624
14. Juan Pablo II22-1023
15. Binacional21-1322
16. UTC21-1920
17. Ayacucho22-1519
18. Alianza Universidad22-2014
19. Comerciantes Unidos22-1713

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

  • Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto

  • Ayacucho FC vs Alianza Lima | 1:00 p.m.
  • ADT de Tarma vs Sport Huancayo | 3:15 p.m.
  • Universitario vs Sport Boys | 6:30 p.m.

Domingo 10 de agosto

  • Sporting Cristal vs Melgar | 11:00 a.m.
  • Los Chankas vs Atlético Grau | 1:15 p.m.
  • Juan Pablo II vs Binacional | 3:30 p.m.

Lunes 11 de agosto

  • Alianza Atlético vs UTC | 3:00 p.m.
  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad | 7:00 p.m.
