Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 está de candela. Por el momento, Cusco FC es el líder absoluto con 12 unidades. El equipo de Miguel Rondelli atraviesan un momento espléndido y están invictos en el campeonato. Sin embargo, no pueden dormirse porque Sporting Cristal y Universitario lo siguen muy de cerca. Los rimenses y cremas esperan un tropiezo de los dorados para tomar la cima y que todo sea más ajustado.

En esta jornada, la 'U' recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental en busca de tres puntos que los mantenga entre los de arriba. Por su parte, Cristal choca con Melgar en el Gallardo. Además, Alianza Lima, que ha perdido cierto terreno en la competición, visitará a Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A continuación, marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Cusco FC está en la cima, mientras que Sporting Cristal y Universitario son sus escoltas.

Club PJ DG Puntos 1. Cusco FC 4 7 12 2. Sporting Cristal 4 10 10 3. Universitario 4 6 10 4. Deportivo Garcilaso 4 4 8 5. Sport Huancayo 4 1 7 6. Cienciano 5 1 5 7. Alianza Lima 4 -1 5 8. Melgar 3 -1 4 9. Binacional 3 0 4 10. Atlético Grau 3 -1 4 11. Juan Pablo II 4 -2 4 12. Ayacucho FC 4 -2 4 13. Sport Boys 4 -4 4 14. Alianza Atlético 3 0 3 15. Alianza Universidad 4 -3 3 16. ADT 3 -3 3 17. ChanKas CYC 3 -5 3 18. Comerciantes Unidos 4 -3 2 19. UTC 3 -2 1

Tabla acumulado de la Liga 1 2025

Universitario permanece en la cima, pero Cusco FC ha recortado distancia. Solo tres puntos separan a merengues y dorados.

Club PJ DF Puntos 1. Universitario 22 +32 49 2. Cusco FC 22 +21 46 3. Sporting Cristal 22 +17 42 4. Alianza Lima 22 +11 42 5. Alianza Atlético 22 +8 37 6. Sport Huancayo 22 +3 37 7. Melgar 22 +7 36 8. Deportivo Garcilaso 22 +13 35 9. Cienciano 23 +5 28 10. ADT 21 -9 27 11. Atlético Grau 21 -2 26 12. Chankas 21 -6 26 13. Sport Boys 22 -6 24 14. Juan Pablo II 22 -10 23 15. Binacional 21 -13 22 16. UTC 21 -19 20 17. Ayacucho 22 -15 19 18. Alianza Universidad 22 -20 14 19. Comerciantes Unidos 22 -17 13

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC vs Alianza Lima | 1:00 p.m.

ADT de Tarma vs Sport Huancayo | 3:15 p.m.

Universitario vs Sport Boys | 6:30 p.m.

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs Melgar | 11:00 a.m.

Los Chankas vs Atlético Grau | 1:15 p.m.

Juan Pablo II vs Binacional | 3:30 p.m.

Lunes 11 de agosto