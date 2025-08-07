HOY

Jorge Zúñiga se pronunció sobre casos Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas: "Alianza Lima siempre va a dar noticia"

El Presidente de Aliancistas por el Perú, máximo acreedor del club íntimo, sentó su postura sobre el caso de ambos jugadores tras la difusión de videos en los que aparecen en diferentes fiestas previo al partido contra Sporting Cristal.

Jorge Zúñiga se convirtió en presidente del Fondo Blanquiazul desde agosto del 2024. Foto: composición LR/captura de TV Perú
Jorge Zúñiga se convirtió en presidente del Fondo Blanquiazul desde agosto del 2024. Foto: composición LR/captura de TV Perú

En los últimos días, Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini fueron objetivo de críticas tras filtrarse videos en los que aparecen en fiestas. En la antesala del choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura, el 'Depredador' asistió a la celebración del cumpleaños de su pareja Ana Paula Consorte, mientras que el volante uruguayo fue visto en una discoteca local, lo que generó cierta crítica por un sector de la hinchada. Jorge Zúñiga, Presidente de Aliancistas por el Perú (ex Fondo Blanquiazul), se refirió a estos hechos y respaldó a ambos futbolistas.

En una entrevista para el programa 'En Pared' de 'TV Perú', Jorge Zúñiga aseguró que el conjunto íntimo siempre ha sido objeto de campañas negativas porque "es el equipo más grande del Perú". "Después de las noticias políticas, el club Alianza Lima siempre va a dar noticia", agregó.

PUEDES VER: Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

lr.pe

Jorge Zúñiga habló sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini

Al ser consultado por Paolo Guerrero, el presidente de la asociación de inversores Aliancistas por el Perú elogió el profesionalismo del delantero nacional y precisó que nunca ha tenido conductas inadecuadas. Zúñiga remarcó que no podría emitir un juicio contra el 'Depredador' solo por un video, el cual considera que fue filtrado con malas intenciones.

"Conozco al señor Guerrero, un profesional dedicado, muy cuidadoso, muy profesional, yo nunca en lo personal le he visto una inconducta, no podría juzgarlo por un videito que sale filtrado de mala fe, con algunos episodios que podrían ser tergiversación de lo ocurrido realmente", declaró.

PUEDES VER: Universitario anunció nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: 'La grandeza está en nuestra historia'

lr.pe

Por otro lado, indicó que confía en que Ceppelini recuperará su mejor versión. Asimismo, manifestó que el mediocampista deberá mostrar un compromiso mayor como sus demás compañeros y seguir en el camino de la disciplina.

"Pablo va a recuperarse su nivel, él tiene que comprometerse como todos los deportistas, seguir la disciplina que todos los deportistas se comprometen a seguir, él va a lograr los objetivos, no me cabe duda", sostuvo.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

El siguiente encuentro del equipo de Néstor Gorosito será ante Ayacucho FC. El partido está pactado para jugarse el sábado 9 de agosto a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

